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Українці за добу зібрали 296 млн грн на купівлю "Байрактарів": як долучитися

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Четвер 23 червня 2022 14:45
Українці за добу зібрали 296 млн грн на купівлю "Байрактарів": як долучитися Сергій Притула зібрав величезну суму на ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Відомий шоумен і волонтер Сергій Притула оголосив про збір грошей на придбання "Байрактарів" для ЗСУ всього добу тому.

На момент 23 червня українці задонатили 296 мільйонів гривень. Зараз збір триває, і всі бажаючі допомогти можуть це зробити.

Про це Сергій розповів на своїй Facebook-сторінці.

Скільки зібрали люди за добу

Виходить, що всього за добу українці пожертвували грошей, яких вистачить, щоб купити два "Байрактара".

"Станом на 9.00 23.06 ви перерахували 296 000 000 гривень.
Доплюсовуємо те, що наш фонд виділив на проект і сумарно 366 000 000 гривень! А це означає, що з бажаних трьох ми вже назбирали на два Байрактари, за добу", - відзвітував Притула.

Волонтер запропонував іншим бажаючим трохи "дотиснути" і задонатити на третій "Байрактар".

Реквізити для допомоги

На цьому сайті є реквізити для поповнення на картку, рахунок, а також з-за кордону.

Українці за добу зібрали 296 млн грн на купівлю &quot;Байрактарів&quot;: як долучитисяУкраїнці збирають на Байрактари для ЗСУ (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Для довідки

Байрактар ТБ2-турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з двигуном внутрішнього згоряння і повітряним гвинтом штовхаючого типу. Bayraktar TB2 з 4 керованими боєприпасами на підвісці може перебувати в повітрі від 12 до 24 годин. Максимальна дальність управління - до 150 км.

Нагадаємо, що маленька Софія постраждала від рук окупантів в Бучі Київської області. У дівчинки ампутована рука і її мучать фантомні болі. Вона просить про допомогу.

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Сергій Притула Збройні сили України
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