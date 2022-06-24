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Що таке Байрактар і чому він так потрібен нашим захисникам: фото і відео

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П'ятниця 24 червня 2022 13:25
Що таке Байрактар і чому він так потрібен нашим захисникам: фото і відео Фото: Байрактар в Україні (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Байрактар - це безпілотний ударний оперативно-тактичний літальний апарат (БПЛА). Він був розроблений в Туреччині й зараз у цих дронів є українські двигуни. Жваві "пташки" відмінно зарекомендували себе в боях проти російських окупантів і судячи з перехоплень, загарбники дуже сильно їх бояться.

Що ж таке Байрактар, які бувають моделі і як вони виглядають - читайте в нашому матеріалі нижче.

Байрактари здатні розганятися до 200 км/год і підніматися на висоту 8 км. У польоті дрони можуть перебувати майже добу. При цьому Байрактар може скинути на ворога бомби - керовані протитанкові ракети.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпілотники Байрактар відмінно себе зарекомендували та дуже сильно допомогли українським захисникам. За допомогою Байрактара можна знищити цілу колону противника в тих місцях, куди дістатися ЗСУ не можуть.

Що таке Байрактар і чому він так потрібен нашим захисникам: фото і відео

Фото: Байрактар (Getty Images)

А для деяких військових операцій Байрактар використовували як прикриття. Спочатку безпілотник знищував ППО противника або ж виробляв удар для відволікання уваги, а потім українські бійці вступали в бій більш важкою технікою.

Свою назву безпілотник отримав на честь засновника компанії Оздеміра Байрактара. У перекладі з турецької Байрактар означає "Прапороносець".

Характеристики Байрактара

  • Довжина - 6,5 метрів
  • Розмах крила - 12 м
  • Максимальна злітна маса - 650 кг
  • Вантажопідйомність - 55 кг
  • Максимальна швидкість - 222 км / год
  • Крейсерська швидкість - 130 км / год
  • Радіус дії - в старих версіях до 150 км, в нових версіях-до 300 км
  • Висота - 8200 м
  • Автономність - 24 години

Байрактари в Україні

Договір про покупку безпілотників у Туреччині був підписаний у 2018 році. У 2020 році був укладений ще один договір. Навесні 2021 перші польоти Байрактаров пройшли на сході України. Було придбано дві моделі Байрактаров - з укороченим радіусом дії, і більш нова модифікація.

Всі Байрактари мають високоточну систему оптичного наведення на ціль і оснащені електронно-оптичною та інфрачервоною камерою, а також лазерним далекоміром.

Виявити Байрактар досить складно і це робить безпілотник ще більш ефективним проти ворога.

З початку повномасштабної війни Росії проти України, волонтери регулярно організовують збори на купівлю Байрактарів.

Наприклад, Литовський журналіст організував збір коштів і за 3 дні зібрав необхідні 5 млн євро. В ході переговорів турецький виробник прийняв рішення віддати Байрактар Литві безкоштовно з передачею для ЗСУ, а зібрані кошти відправити на закупівлю боєприпасів і для допомоги біженцям.

Ще на три Байрактари збір організував фонд Сергія Притули. За добу українці зібрали суму на два БПЛА. Як допомогти - читайте ось тут.

Як працює Байрактар

"Пташка" може діяти під контролем оператора або ж самостійно. Його можна застосовувати для розвідки, спостереження або нанесення ударів.

На Байрактар кріпляться керовані авіабомби з лазерним наведенням МАМ - розумні мініприпаси. Їх виробляє турецька компанія. Такі снаряди можуть знищити буквально все: зенітно-ракетні комплекси Град або Бук, танки, колони техніки.

Байрактар може бути оснащений двома протитанковими ракетами з лазерною наводкою з дальністю пуску до 1 км або 4 коректовані планують високоточні авіабомби, які можуть вражати противника на відстані до 8 км.

У БПЛА є захист від засобів РЕБ противника, Автономна Система навігації, яка не залежить від GPS.

Що таке Байрактар і чому він так потрібен нашим захисникам: фото і відео

Фото: Байрактар (Getty Images)

У яких країн є Байрактари

  • Азербайджан
  • Катар
  • Лівія
  • Марокко
  • Нігер
  • Пакистан
  • Туркменія
  • Туреччина
  • Україна
  • Ефіопія

Байрактар з українським двигуном

Розробка нової моделі ударно-тактичного безпілотника Байрактар ще в процесі. І дебютний політ призначений на 2023 року. Відомо, що нова модель Байрактара Kizilelma буде обладнаний українськими двоконтурними турбореактивними двигунами АІ-25тлт або АІ-332ф.

З першим дрон зможе розвинути швидкість майже надзвукову, з других - надзвукову. Максимальна злітна вага - 5,5 т, в тому числі 1,5 т навантаження.

Висота польоту - 12 тисяч м, літати він зможе близько 5 годин.

Що таке Байрактар і чому він так потрібен нашим захисникам: фото і відеоФото: Новий Байрактар з українським двигуном

Нагадаємо, раніше ми показували, що залишилося від колони російської техніки після використання Байрактара.

А також ми писали, що Литва купила для України ще чотири безпілотники.

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