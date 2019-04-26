Наречений, наречена та свідок? Ані Лорак привітали з новим етапом життя

Ані Лорак привітали з новим етапом життя (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак відкрила нову сторінку в особистому житті

Ані Лорак привітали з новим етапом життя. Користувачі порахували, що виконавиця відкрила нову сторінку в особистому житті. Принаймні, такий висновок можна зробити зі знімку, який співачка опублікувала у соціальній мережі Instagram.

Ані Лорак опублікувала спільний знімок з Філіпом Кіркоровим та Сергієм Лазарєвим, що наштовхнуло підписників на різні думки. Деякі припустили, що це має таємне значення.

Фото: (instagram.com/anilorak)

Шанувальники Ані Лорак відразу ж почали будувати здогади щодо того, з чим пов'язані такі "збори". Хтось припустив, що виконавиця незабаром виходить заміж. Деякі акцентували увагу на дивному вбранні Кіркорова, зазначивши, що він виглядає як підліток:

Наречений, наречена і свідок?

Любові та щастя Вам з Сергієм.

Кіркоров мені Гулівера нагадав. І зі смаком у нього проблеми.

Філіп коли-небудь одягнеться нормально?

Папа Карло, Мальвіна та Буратіно.

Три дівиці під вікном...

У мене такі колготки, як у Філіпа, були ще в школі.

Вічно разом ходять.

Нагадаємо, що Ані Лорак помітили з бородатим чоловіком. Відомо, що Ані Лорак та "таємничий незнайомець" виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста у "Крокус Сіті Холі".

Ми писали, що Ані Лорак кличуть назад в Україну. Деякі підписники співачки вважають, що з приходом нового президента, Кароліні будуть відкриті всі двері на концертні майданчики країни.