Ані Лорак помітили з бородатим мужчиною: що про нього відомо

Ані Лорак (фото: соцмережі)

Ані Лорак позувала на фото з бородатим мужчиною

Ані Лорак помітили з бородатим мужчиною. Усміхнена Кароліна на фото стоїть поруч з ним. Одягнена українська співачка, що живе і гастролює в Росії, в білу сорочку і чорні велюрові штани.

Деякі користувачі подумали, що це новий залицяльник Ані Лорак. Але, правда, ця думка прийшла у голову лише тим, хто не упізнав на знімку відомого російського реп-виконавця Мота. У нього, між іншим, навіть є спільна пісня з Кароліною "Сопрано".

Відомо, що Ані Лорак і Матвій Мельников (справжнє ім'я репера) виконають спільну композицію "Сопрано" на концерті російського артиста в "Крокус Сіті Холі".

Ані Лорак і Мот (фото: instagram.com/anilorak)

Користувачі коментують фото і відзначають красу Кароліни.

Ідеальний тандем.

Гарні люди!

Кароліна як завжди прекрасна!

Відзначимо, що в 2018 році Мота не пустили з концертом в Україну через його виступи в окупованому Криму. У найближчі три роки на території нашої країни побачити цього репера не представиться можливим.

А ось Ані Лорак вже кличуть до України. Деякі підписники співачки вважають, що з приходом нового президента, Кароліні будуть відкриті всі двері на всі концертні майданчики країни. І це незважаючи на те, що вона не раз ставала фігуранткою скандалів, пов'язаних з війною на Донбасі і українською мовою.