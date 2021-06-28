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Невдалий день для аеропорту Харкова: два літаки не змогли вилетіти до Туреччини

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Харків, Понеділок 28 червня 2021 09:04
Невдалий день для аеропорту Харкова: два літаки не змогли вилетіти до Туреччини У Харкові МАУ і SkyUp потрапили в неприємності (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Харкові остання доба стала для пасажирів в аеропорту складними. Спочатку стався скандал з квитками на рейсі SkyUp, а потім рейс МАУ повернувся через 20 хвилин польоту через птаху в турбіні.

Деталі розповіли пасажири обох рейсів, повідомляють у Telegram-каналі "Новини. LIVE".

У ніч на 27 червня о 00:40 з Харкова повинен був вилетіти рейс авіакомпанії SkyUp в Анталію. На цей рейс було продано 210 квитків, з урахуванням того, що в літаку 189 місць.

Як розповіла пасажир Поліна Хоменко, представники SkyUp з пасажирами на зв'язок спочатку не виходили, а потім просто запропонували всім поїхати додому. Ще через якийсь час вони пообіцяли пасажирам відправити їх в Анталію іншим літаком – через 8 годин. Людям довелося заночувати в кафе аеропорту.

Інцидент з літаком SkyUp

Другий інцидент стався з рейсом МАУ 5641, який повинен був доставити пасажирів з Харкова в турецький Бодрум. Цей літак мав злетіти о 04: 00, але його затримали на півтори години. Після того як літак злетів із запізненням, йому довелося через 20 хвилин знову повернутися до Харкова. Причиною став птах, який потрапив в турбіну літака.

Як повідомили представники МАУ, літак вилетів близько 06: 00, але змушений був запросити посадку вже через 20 хвилин. В аеропорту літак оглянули, і він знову зміг вилетіти, але вже через кілька годин, близько 13:00. Втретє пасажири змогли потрапити в Бодрум вже без пригод.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Одесі не змогли приземлитися кілька літаків через страшну грозу.

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