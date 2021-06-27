Через негоду кілька літаків не змогли сісти в Одесі

Кілька літаків не змогли приземлитися в Одесі через негоду. Один приземлився в Кишиневі, а другий навертав кола в небі.

Про це повідомляє 048.ua.

Літак, який прямував з Іракліона до Одеси, спершу кружляв над морем, а потім над Молдовою. Через півгодини він приземлився в Кишиневі.

Тим часом літак з Вроцлава, наступний в Одесу, навертав кола в небі.