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Літаку МАУ довелося повертатися до Харкова через інцидент з птахом

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Харків, Неділя 27 червня 2021 23:01
Літаку МАУ довелося повертатися до Харкова через інцидент з птахом Фото: літаку МАУ через птаха довелося повертатися (wikimedia by Julian Herzog)
Автор: Артур Родивилов

Рейс з Харкова до Туреччини компанії "Міжнародні авіалінії України" у неділю довелося повертатися в аеропорт. Вимушену посадку довелося зробити через птаха.

Про це повідомила прес-секретар Міжнародного аеропорту "Харків" Аліна Печериця, повідомляє "Укрінформ".

За її словами, Boeing 737 МАУ з пасажирами на борту мав вилетіти з Харкова в турецький Бодрум о 04:00, проте через грозу рейс відклали майже на дві години.

"Літак знову вилетів близько 06:00 і протягом години політ відбувався спокійно. Але в носову частину літака потрапив птах, і командир запросив аеропорт щодо повернення і вимушеної посадки", - розповів вона.

В аеропорту літак був оглянутий. Повітряне судно було в повному порядку і літак о 13:11 знову вилетів в турецький Бодрум і через три години там приземлився.

Раніше повідомлялося, що літак авіакомпанії Wizz Air, який летів з польського Катовіце в Запоріжжі, повернувся в аеропорт вильоту і здійснив аварійну посадку.

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