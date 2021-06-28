Неудачный день для аэропорта Харькова: два самолета не смогли вылететь в Турцию

В Харькове последние сутки стали для пассажиров в аэропорту сложными. Сначала произошел скандал с билетами на рейсе SkyUp, а потом рейс МАУ вернулся через 20 минут полета из-за птицы в турбине.

В ночь на 27 июня в 00:40 из Харькова должен был вылететь рейс авиакомпании SkyUp в Анталию. На этот рейс было продано 210 билетов, с учетом того, что в самолете 189 мест.

Как рассказала пассажир Полина Хоменко, представители SkyUp с пассажирами на связь сначала не выходили, а потом просто предложили всем поехать домой. Еще через какое-то время они пообещали пассажирам отправить их в Анталию другим самолетом – через 8 часов. Людям пришлось заночевать в кафе аэропорта.

Инцидент с самолетом SkyUp Харькове

Второй инцидент произошел с рейсом МАУ 5641, который должен был доставить пассажиров из Харькова в турецкий Бодрум. Этот самолет должен был взлететь в 04:00, но его задержали на полтора часа. После того как самолет взлетел с опозданием, ему пришлось через 20 минут снова вернуться в Харьков. Причиной стала птица, которая попала в турбину самолета.

Как сообщили представители МАУ, самолет вылетел около 06:00, но вынужден был запросить посадку уже через 20 минут. В аэропорту самолет осмотрели, и он снова смог вылететь, но уже через несколько часов, около 13:00. В третий раз пассажиры смогли попасть в Бодрум уже без приключений.