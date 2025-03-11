Неожиданные союзы: 6 звездных пар, которых никто не представлял вместе
Романтические отношения звезд часто привлекают внимание, однако некоторые союзы звезд становятся настоящим шоком для их поклонников.
РБК-Украина (проект Styler) делится подборкой звездных пар, которые поразили своей неожиданностью больше всего.
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер
Одна из самых загадочных пар Голливуда Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер вместе уже второй год. Слухи об отношениях звезды "Дюны" и инфлюенсрки-бизнесвумен появились в 2023 году. Через некоторое время знаменитости поразили совместным появлением на публике.
Конечно, фаны по-разному отреагировали на такой союз. Одни верят в любовь звезд, а другие уверены, что Кайли и Тимоти встречаются по контракту. Мол, что может объединять талантливого актера и скандальную светскую львицу из семейства Кардашьян-Дженнер? Хотя союз стал потрясающим для многих, все же Кайли и Тимоти продолжают появляться вместе и, не скрываясь от камер, держаться за руки, целоваться и обниматься.
Тимоти Шаломе и Кайли Дженнер (фото: GettyImages)
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон
Казалось бы, что может совместить комика и звезду реалити? Известная своей медийной империей Ким Кардашьян и юморист Пит Дэвидсон удивили мир, когда начали встречаться в 2021 году. Их союз привлек внимание не только из-за разницы в стилях жизни и карьере, но и в возрасте. Ким на момент отношений был 41 ров, а Питу - 28. Любовь продержалась всего 9 месяцев. По данным представителя Ким, на разрыв повлияли разница в возрасте и расстояние.
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон (коллаж: РБК-Украина)
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Еще одна неожиданная звездная пара - Меган Фокс и Machine Gun Kelly, с которым актриса начала встречаться после расторжения 10-летнего брака с Брайаном Остином Грином. Их отношения развивались стремительно и поражали эпатажностью: то они пьют кровь друг друга, то рэпер дарит кольцо с шипами, чтобы его было больно снимать. Пара не скрывала свои чувства, что усилило их популярность. Однако, верности любви не хватило. В конце прошлого года Меган, находясь в положении, разорвала союз с Machine Gun Kelly из-за подозрений в измене.
Меган Фокс и Machine Gun Kelly (фото: GettyImages)
Лиза Бони и Джейсон Момоа
Лиза Бони и Джейсон Момоа были одной из самых любимых и одновременно неожиданных пар Голливуда. Их связь показалась неожиданной из-за огромной разницы в публичных образах - Лиза имеет рост 1,57 м и старше на 12 лет, а Момоа - 1,93 м. Однако именно такие различия стали одной из причин, почему пара была так популярной среди поклонников. Вместе они прожили 17 лет, из которых 5 находились в официальном браке.
Джейсон Момоа и Лиза Бони (фото: GettyImages)
Мила Кунис и Маколей Калкин
Мало кто знает, но когда-то звезда Один дома встречался с актрисой Милой Кунис. До сих пор пара считается одним из самых неожиданных дуэтов в мире шоу-бизнеса. Мила, известная своей ролью в сериале "Шоу 70-х" и Маколей, который получил известность после "Один дома", выглядели совершенно разными людьми. Миле было 18 лет, а Маколею - 21. Их отношения, которые начались в 2002 году и продолжались 8 лет, привлекли внимание, и вписались в историю Голливуда.
Мила Кунис и Маколей Калкин (фото: GettyImages)
Селена Гомес и Бенни Бланко
Неожиданным стал союз певицы Селены Гомес и хитмейкера Бенни Бланко. Они стали самым обсуждаемым дуэтом в последние годы. Особенно потому, что годами фаны мечтали увидеть артистку счастливой после ее романа с Джастином Бибером. И кто бы мог подумать, что лучшим спутником по жизни станет мужчина, с которым когда-то активно работал ее бывший.
Селена Гомес и Бенни Бланко (фото: instagram.com/selenagomez)
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Для создания материала были использованы следующие источники - сайты TMZ, People, Entertainment Tonight.