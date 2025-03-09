Милла Йовович призналась: эта сцена из "Пятого элемента" до сих пор заставляет ее плакать
Голливудская актриса Милла Йовович, известная ролью Лилу Минай в культовом фильме "Пятый элемент", рассказала, что одна из сцен этой картины постоянно вызывает у нее слезы. Этот момент изменил жизнь актрисы.
Подробно об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Миллы Йовович для GQ в YouTube.
Йовович призналась, что момент пробуждения в лаборатории героини Лилу стал переломным в ее жизни как актрисы.
"Это была сцена, которая изменила мою жизнь как актрисы. Именно тогда я по-настоящему поняла, что значит оставить себя позади и стать кем-то другим", - поделилась она.
Момент, когда Лилу просыпается в первой половине фильма "Пятый элемент" до сих пор вызывает у актрисы слезы.
"Когда я смотрю эту сцену сейчас, я все равно плачу. Я вижу Лилу, ее невинность и уязвимость. Мне так жаль ее - она в ловушке и не понимает, что происходит. Да, эта сцена до сих пор заставляет меня плакать", - рассказала Йовович.
Милла Йовович в образе Лилу (кадр из фильма "Пятый элемент")
Йовович неоднократно говорила, что роль Лилу стала одной из самых важных в ее карьере. Благодаря работе Люка Бессона она получила международное признание и стала культовой актрисой.
Еще одной выдающейся лентой актрисы стала франшиза "Обитель зла", во время работы над которой она встретила своего будущего мужа и отца троих детей, режиссера Пола Андерсона. Именно он получил права на экранизацию игры, которая превратилась в серию фильмов Обитель зла. Вспоминая их знакомство, Милла была поражена.
"Я увидела этого очень горячего молодого режиссера и подумала: "О, ого". И это стало началом остальной моей жизни", - поделилась актриса.
Обитель зла возвращается: что известно о новом фильме
Студия Sony Pictures официально заявила о новой экранизации Обители зла (Resident Evil). Премьера ленты запланирована на 18 сентября 2026 года. Режиссером и сценаристом станет Зак Креггер, известный по успешному фильму ужасов "Варвар".
Подробности сюжета пока что не раскрыты. Известно, что Креггер планирует сделать акцент на хоррор-элементах. Съемки начнутся летом 2025 года, а производством будут заниматься Constantin Film, Vertigo Entertainment и PlayStation Productions.
Что касается возвращения Милы Йовович во вселенную Resident Evil, она такой возможности не исключает.
Последняя попытка перезапуска "Обители зла" вышла в 2021 году, после был сериал на Netflix, который отменили после одного сезона.
Милла Йовович и Пол Андерсон (фото: instagram.com/millajovovich)
Милла Йовович и поддержка Украины
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Йовович, которая родилась в Киеве, выражает поддержку и сочувствие Украине. Она активно участвовала в различных благотворительных мероприятиях с целью помочь украинцам и рассказывала миру через соцсети о российской агрессии, передавая "послание любви и поддержки" всем украинцам.
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