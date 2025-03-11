Бритни Спирс показала 18-летнего сына и похвасталась его талантом (видео)

Американская поп-звезда Бритни Спирс показала, как проводит время с младшим сыном Джейденом, и похвасталась его талантом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Бритни Спирс наладила отношения со своими сыновьями, с которыми долгое время почти не общалась.

В последнее время дети все чаще бывают рядом с ней, а певица с удовольствием делится с поклонниками счастливыми семейными моментами. Бритни Спирс со своими сыновьями (фото: instagram.com/britneyspears)

На днях исполнительница опубликовала несколько роликов с участием ее 18-летнего сына Джейдена.

На одном из видео парень демонстрирует свой талант, мастерски играя на фортепиано.

Звездная мама была в восторге от игры младшего наследника и не скрывала своей гордости.

"Он - гений, и я в восторге от него! Не могу поверить, что он мой!", - написала певица.

В другом видео Джейден исполняет рэп, а Спирс восторженно реагирует на его способности.

Отметим, что у Бритни Спирс также есть двое сыновей: старший Шон, который родился в 2005 году, и младший Джейден, который появился на свет в 2006-м.

Детей она родила в браке с американским хореографом Кевином Федерлайном, но их союз распался летом 2007 года. Бритни Спирс со своими сыновьями (фото: instagram.com/britneyspears)

1 октября того же года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Бритни обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008-го по сентябрь 2021-го певица находилась под опекой своего отца Джейми Спирса. Лишь 29 сентября 2021 года судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение о его отстранении от опекунства.

В октябре 2023 года знаменитость выпустила мемуары, где откровенно рассказала о сложных моментах своей жизни, в частности об аборте, наркотиках и непростых отношениях с родными.

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