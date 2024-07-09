"Бесконечный ад": Галкин страшным фото из "Охматдета" отреагивал на ракетные удары по Украине

8 июля Россия нанесла ракетный удар по Украине. Под атакой оказались Киев, Днепр, Кривой Рог и другие города. В столице оккупанты попали в детскую больницу "Охматдет" , что поразило в том числе и знаменитостей. В частности, Максим Галкин назвал действия россиян в отношении мирного населения "бесконечным адом".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram -аккаунте актера и шоумена, выехавшего из РФ в Израиль с началом полномасштабного вторжения.

Реакция Галкина на ракетный удар по Украине 8 июля

В своем блоге мужчина Аллы Пугачевой показал "одно из самых страшных фото сегодняшнего дня".

На опубликованной звездой фотографии - врачи, которые продолжают делать операцию ребенку на открытом сердце прямо во время российской ракетной атаки.

"На данный момент после массированного удара по Украине 37 погибших, из них трое детей, 170 раненых, из них 13 детей. Это какой-то бесконечный ад. Самые глубокие соболезнования семьям погибших ", - написал Галкин поздно вечером 8 июля.

Врачи делают операцию ребенку во время ракетных обстрелов (фото: instagram.com/maxgalkinru)

Добавим, что опубликованный Галкиным кадр был сделан как раз в "Охматдете". На момент атаки медики выполняли три операции на сердце, одна из них - с открытой грудной клеткой (именно та, о которой написал Максим).

Из-за того, что в операционную после попадания залетели обломки стекла и пыли, произошло загрязнение грудной полости.

Поэтому медики на базе уже другой больницы отчаянно борются за жизнь ребенка, оперированного в Центре кардиохирургии.

Галкин регулярно публикует фото и видео российских преступлений против украинцев.

К примеру, в мае Максим эмоционально отреагировал на ракетный удар по Харькову фотографией, где 8-летний мальчик, чей папа работал в отделе декора в "Эпицентре", сдает ДНК, потому что отец не вернулся с работы.

"Сбор ДНК может быть единственным способом найти останки родного человека или определить, что среди пепла его нет, и дать шаткую надежду. Какую угрозу представлял отдел декора в строительном торговом центре для мощной ядерной России?" - написал тогда шоумен.

Мальчик сдает ДНК после ракетного удара по Харькову в мае 2024 года (фото: instagram.com/maxgalkinru)

Почему Галкин уехал из РФ

Максим в 2022 году публично осудил полномасштабное вторжение России в Украину, назвав его ужасающей трагедией и преступлением против человечества.

Из-за своей позиции актер столкнулся с давлением со стороны российских властей. Его концерты начали отменять, а на него самого пытались давить, чтобы он поддерживал политику Кремля, как и большинство российских звезд.

Супруга Галкина, Алла Пугачева, также высказалась против войны, и они вместе с двумя детьми решили покинуть Россию. В настоящее время семья проживает в Израиле.

Планирует ли актер с родными возвращаться в Россию - неизвестно.

Что известно о ракетном ударе по "Охматдету"

Утром 8 июля россияне нанесли прицельный удар ракетой Х-101 по одной из крупнейших больниц Европы.

В результате атаки был разрушен инфекционный корпус, где на тот момент находились онкобольные дети. Врачи, хорошо ознакомленные с протоколами, успели спасти малышей от прямого попадания, но многие из них все же пострадали.

К спасательным работам присоединились работники ГСЧС, а также медики, военные и гражданские (о том, как помочь "Охматдету", читайте в нашем материале).

В течение дня пациентов "Охматдета" перевезли в другие больницы Киева и другие регионы страны, которые выразили готовность принять больных.

По состоянию на вечер понедельника известно о гибели двух человек, среди которых 30-летняя врач-нефролог из Львова Светлана Лукьянчук. Еще 16 человек пострадали, среди них десять - дети.