В "Охматдете" в результате обстрела РФ погибла 30-летняя врач из Львова, - Садовый
В понедельник, 8 июля, от российского обстрела серьезно пострадала Национальная детская специализированная больница Минздрава Украины "Охматдет", в результате чего погибла врач-нефролог Светлана Лукьянчук.
РБК-Украина рассказывает, что известно о погибшей и ее похоронах.
Сообщение о смерти и похоронах
О смерти 30-летней Светланы Лукьянчук сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Facebook.
"В "Охматдете" среди погибших - 30-летняя львовянка", - говорится в публикации.
Уточняется, что Светлана родилась во Львове.
"Девушка была сиротой, поэтому воспитанием занималась родная тетя", - добавил чиновник.
Светлана Лукьянчук (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)
Согласно его информации, Светлана окончила Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца.
"После этого завершила интернатуру. В "Охматдете" работала детским нефрологом (врач, исследующий, диагностирующий и лечащий заболевания почек, - Ред.)", - уточнил мэр города.
Он добавил, что Лукьянчук похоронят во Львове, возле родителей - на Голосковском кладбище.
Пост Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)
Основное об ударе по "Охматдету"
Утром понедельника, 8 июля 2024 года, российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Киеву.
Одна из них попала в крупнейшую детскую больницу в Украине "Охматдет", в результате чего пострадали почти все корпуса многопрофильного диагностично-лечебного учреждения. Сообщалось о пострадавших и погибших.
Для атаки на больницу, согласно информации Службы безопасности Украины, враг мог использовать крылатую ракету Х-101.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ сознательно ударила ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Смотрите также, как выглядит "Охматдет" в Киеве после удара.
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