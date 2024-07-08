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"Пострадали почти все корпуса". Что известно о последствиях удара по "Охматдету" в Киеве

Понедельник 08 июля 2024 12:39
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"Пострадали почти все корпуса". Что известно о последствиях удара по "Охматдету" в Киеве "Охматдет" пострадал от российского обстрела (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В результате российского обстрела 8 июля пострадала Национальная детская специализированная больница Минздрава Украины "Охматдет".

РБК-Украина рассказывает, что известно о последствиях вражеской атаки для самой большой детской больницы в Украине.

Что известно о последствиях вражеской атаки

По словам заведующего отделением трансплантации костного мозга НДСБ "Охматдет" Александра Лисицы, в результате очередного преступления россиян пострадали почти все корпуса многопрофильного диагностично-лечебного учреждения.

Новый корпус - также.

&quot;Пострадали почти все корпуса&quot;. Что известно о последствиях удара по &quot;Охматдету&quot; в Киеве

Пострадавший новый корпус "Охматдета" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Вопрос - в масштабе разрушений", - отметил медик.

Он добавил, что корпус диализа (острых интоксикаций) - почти полностью разрушен, ведь именно в него произошло "основное попадание".

&quot;Пострадали почти все корпуса&quot;. Что известно о последствиях удара по &quot;Охматдету&quot; в Киеве

Некоторые здания "Охматдета" практически разрушены (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На вопрос, есть ли пострадавшие (дети, взрослые, работники) врач ответил: "Есть".

"Сейчас сложно сказать, считаем, сколько потерь. Однозначно есть", - уточнил завотделения.

&quot;Пострадали почти все корпуса&quot;. Что известно о последствиях удара по &quot;Охматдету&quot; в Киеве

Последствия вражеской атаки в "Охматдете" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В пресс-службе "Охматдета" официально подтвердили: "Повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла, есть постравшие".

"Сейчас на месте работают соответствующие службы для ликвидации последствий, помощи пациентам и сотрудникам. Детали позже", - отметили на странице больницы в Facebook.

&quot;Пострадали почти все корпуса&quot;. Что известно о последствиях удара по &quot;Охматдету&quot; в Киеве&quot;Пострадали почти все корпуса&quot;. Что известно о последствиях удара по &quot;Охматдету&quot; в Киеве

Пост "Охматдета" (скриншот: facebook.com/ndslohmatdyt)

Поддержать больницу можно:

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ сознательно ударила ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Смотрите также, как выглядит "Охматдет" в Киеве после удара.

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