Ці неочивидні фінукції в автомобіліі суттєво полегшать життя водію

Мало хто знає, але функціонал будь-якого автомобіля набагато ширший, ніж може здатися, на перший погляд. У машині є багато функцій, які здатні полегшити життя водія і пасажира.

Про які корисні функції потрібно знати усім водіям - читайте нижче .

Блокування дверей

Важливо, якщо в машині постійно перевозяться діти, то варто знати, як активувати блокування дверей. В більшості автомобілів, режим блокування активується легким дотиком важеля, який знаходиться на бічній частині дверей. Після активації задні двері можуть бути відкриті тільки з центрального замка.

Відключення центрального замка

Для того, щоб швидко та легко відключити центральний замок автомобіля, потрібно затиснути і потримати в такому стані кілька секунд кнопку блокування.

Щоб повернути механізм в початковий стан, варто зробити те ж саме ще раз.

Позначення бака

У різних автомобілів кришка заправного бака знаходиться з різних сторін. Зазвичай, це проблема для тих, хто нещодавно придбав нову машину і не запам'ятав з якої сторони бак.

Однак, для цього на приладовій панелі є спеціальне позначення у вигляді заправної колонки зі стрілкою. Саме ця стрілка і показує, з якої саме сторони знаходиться кришка.

Про які функції авто мало хто знає (freepik)

Автоматичне вимикання поворотів

Як відомо, часто можна побачити автомобіль, водій якого забув вимкнути "поворотники". Однак, така помилка може спричинити серйозні проблеми, в тому числі - аварію.

Щоб такого не траплялось, можна активувати функцію "ввічливих поворотників". Після активації, сигнал буде блимати три рази і відключатися автоматично.

Бардачок

Якщо в машині є кондиціонер, то за бажанням бардачок можна перетворити в міні-бар. Для цього потрібно перетворити його в холодильник - відкрутити на дні заглушку. Після цього в бардачок почне проникати холодне повітря.

Пульт управління на дзеркалі

На багатьох дзеркалах є кнопка, яка дуже корисна, особливо в темний час доби. Зміна режиму такого дзеркала дозволить захиститися від засліплення фарами машин, які їдуть позаду з дальнім світлом.

Дистанційне відкриття вікон

Особливо в спеку така функція рятує багатьох водіїв. Наприклад, після тривалої стоянки на сонці, машина досить сильно нагрівається.

Все, що потрібно зробити - це натиснути кнопку на ключі розблокування авто до посадки, і утримувати її протягом декількох секунд. Це призводить до активації дистанційного відкриття вікон, після чого всі вікна опустяться вниз. Це дасть можливість вийти гарячому повітрю.