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Що допоможе прибрати невелику подряпину на авто: дешеві ефективні способи

Новость на русском →
Неділя 03 липня 2022 22:57
Що допоможе прибрати невелику подряпину на авто: дешеві ефективні способи Фото: які способи допоможуть усунути подряпини на автомобілі (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Якщо на автомобілі пошкодилося лакофарбове покриття і з'явилася подряпина, нема потреби відправляти транспорт на СТО і витрачати чималі гроші за перефарбовування, адже такі "шрами" на машині можна легко усунути - точніше, замаскувати.

Які легкі та дешеві способи допоможуть позбутися неглибоких подряпин на поверхні авто - читайте в матеріалі нижче.

Самостійно фарбувати постраждале місце на машині - не найлегший метод. Так, підібрати потрібний відтінок фарби в магазинах досить проблематично, і можна запросто помилитися при виборі. В результаті "прихована" ділянка на поверхні навпаки притягуватиме увагу і "мулятиме" очі.

А якщо автовласникові пощастило знайти саме той колір, сама покупка баночки автоемалі для замазування борозенки відгукнеться на гаманці.

Яка альтернатива фарбі

Допомогти розв'язати проблему з неглибокою подряпиною на машині може звичайний лак для нігтів - за умови, що якщо оригінальна фарба покрита лаком. Він і значно дешевший, і вибір кольорів досить великий, та й усунути нанесений лак з поверхні в разі допущеної помилки з відтінком можна досить швидко.

Також варіант - реставраційний олівець з лаком. Його перевага полягає в тому, що крім маскування дефекту захищається від корозії кузов, і не обов'язково обробляти місце з подряпиною різними засобами проти іржі.

Можна для усунення дефекту застосувати віск. Він не тільки відмінно забивається в борозну, але і надає ефект блиску на поверхні авто. Наносити шари слід на начисто вимите місце. Також варто враховувати, що це не остаточне вирішення проблеми з подряпиною, оскільки склад з часом вимивається дощами.

Застосовувати метод полірування теж доречно при невеликих подряпинах і потертостях. Використовуючи полірувальну машинку, можна усунути саме пошкодження і також повернути блиск кольору поверхні авто.

Видалити, точніше загладити неглибокі подряпини на кузові машини також можна за допомогою зубної пасти, адже вона має абразивні властивості. Для цього потрібно тканиною з мікроволокна з нанесеною на неї пастою добре розтерти пошкоджене місце, потім все промити та просушити. Таку "операцію", у разі потреби, можна ще кілька разів повторити.

До слова, раніше ми розповідали, що допоможе вберегти автомобіль від подряпин під час паркування.

А також писали, які автомобільні хитрощі полегшать життя будь-якому водієві.

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