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5 правил економії палива, про які ви можете не знати

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Понеділок 27 червня 2022 09:52
5 правил економії палива, про які ви можете не знати Правила економії бензину (фото: pixabay)
Автор: Микита Мельников

В наш час, коли ціни на бензин набувають космічних масштабів, кожен зекономлений літр можна вважати маленькою перемогою. До вашої уваги прості правила економії палива.

Як саме кожного дня економити паливо - читайте у нашому матеріалі Styler нижче.

Гальмування двигуном

Наприклад, коли ми їдемо вільною дорогою та бачимо вдалині світлофор, щоб загальмувати двигуном, десь за 100 метрів перед ним приберіть ногу з педалі газу.

В усіх сучасних авто є блок управління двигуном, який вимикає форсунки, завдяки чому паливо не надходить до циліндрів. Таким чином ви будете кожного разу проїжджати цю відстань за інерцією.

Окрім того, ви економите не тільки паливо, а й продовжуєте служіння гальмівних колодок, дисків та барабанів.

Є в цього методу й свій нюанс: слід не опускати оберти двигуна нижче 1 500 обертів, адже при нижчих обертах форсунки вмикаються й паливо знов потрапляє до циліндрів.

5 правил економії палива, про які ви можете не знати

Стежте за обертами двигуна (фото: pixabay)

Кондиціонер у спеку

Багато хто робить помилку, ставлячи в пріоритет відкриті вікна у спеку, аргументуючи це тим, що з кондиціонером витрати палива більші на 10-20 %.

Цей трюк працює, якщо ви їздите з увімкненою пічкою на обдув та трохи відчиненими вікнами.

Але з напів чи повністю відчиненими вікнами вже на швидкості понад 70 кілометрів на годину порушується аеродинаміка. Це викликає більші витрати палива, ніж з зачиненими вікнами та увімкненим кондиціонером.

5 правил економії палива, про які ви можете не знати

Кондиціонер краще за відчинені вікна (фото: freepik)

Характер водіння

Звісно від стилю кермування залежать й витрати пального. Тому якщо вам принципово різко стартувати зі світлофора, входити у віражі й тому подібне, навряд ця стаття для вас буде корисною.

Якщо ви все ж хочете економити паливо, намагайтесь тримати оберти двигуна в діапазоні від 2 000 до 2 500 тисяч обертів. В таких умовах ви зможете досягти максимальної економії палива у міських умовах, й не забувайте про плавні розгони та зупинки.

Тиск у шинах

Існує таке поняття, як "пляма контакту", згідно з яким ділянка покришки авто, що контактує з дорожнім покриттям пропорційно впливає на витрати палива вашим автомобілем.

Отже, якщо колеса приспущені, то "пляма контакту" буде більшою ніж треба, й витратити будуть так само більшими. Слід тримати тиск у шинах згідно з рекомендаціями від виробника, тоді витрати палива будуть оптимальними.

5 правил економії палива, про які ви можете не знати

Стежте за тиском у шинах (фото: freepik)

Загальні проблеми двигуна

Такими проблемами, що призводять до збільшення витрати палива можуть бути:

  • Зношені свічки запалювання
  • Забрудненість повітряного фільтра
  • Забрудненість бензинового фільтра
  • Помилки в датчиках чи "мозку" авто

Якщо узагальнити, для економічної витрати палива треба проходити технічний огляд за графіком.

Раніше ми писали, про 10 способів врятуватися від спеки, якщо у вас в машині немає кондиціонера.

Також читайте, яким бензином категорично не можна заправляти автомобіль.

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