Эти неочевидные функции в автомобиле существенно облегчат жизнь водителю

Мало кто знает, но функционал любого автомобиля намного шире, чем может показаться на первый взгляд. В машине есть много функций, которые способны облегчить жизнь водителя и пассажира.

Об какие полезные функции нужно знать всем водителям - читайте ниже .

Блокировка дверей

Важно, если в машине постоянно перевозятся дети, то стоит знать, как активировать блокировку дверей. В большинстве автомобилей, режим блокировки активируется легким касанием рычага, который находится на боковой части двери. После активации задняя дверь может быть открыта только из центрального замка.

Отключение центрального замка

Для того, чтобы быстро и легко отключить центральный замок автомобиля, нужно зажать и подержать в таком состоянии несколько секунд кнопку блокировки.

Чтобы вернуть механизм в исходное состояние, стоит сделать то же самое еще раз.

Обозначение бака

У разных автомобилей крышка заправочного бака находится с разных сторон. Обычно, это проблема для тех, кто недавно приобрел новую машину и не запомнил с какой стороны бак.

Однако, для этого на приборной панели имеется специальное обозначение в виде заправочной колонки со стрелкой. Именно эта стрелка и показывает, с какой именно стороны находится крышка.

О каких функциях авто мало кто знает (freepik)

Автоматическое выключение поворотов

Как известно, часто можно увидеть автомобиль, водитель которого забыл выключить "поворотники". Однако, такая ошибка может повлечь серьезные проблемы, в том числе - аварию.

Чтобы такого не случалось, можно активировать функцию "вежливых поворотников". После активации, сигнал будет мигать три раза и отключаться автоматически.

Бардачок

Если в машине есть кондиционер, то по желанию бардачок можно превратить в мини-бар. Для этого нужно превратить его в холодильник - открутить на дне заглушку. После этого в бардачок начнет проникать холодный воздух.

Пульт управления на зеркале

На многих зеркалах есть кнопка, которая очень полезна, особенно в темное время суток. Изменение режима такого зеркала позволит защититься от ослепления фарами машин, которые едут сзади с дальним светом.

Дистанционное открытие окон

Особенно в жару такая функция спасает многих водителей. Например, после длительной стоянки на солнце, машина достаточно сильно нагревается.

Все, что нужно сделать - это нажать кнопку на ключе разблокировки авто до посадки, и удерживать ее в течение нескольких секунд. Это приводит к активации дистанционного открытия окон, после чего все окна опустятся вниз. Это даст возможность выйти горячему воздуху.