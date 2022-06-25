Як правильно шукати авто з пробігом і де краще купувати: важливі поради

Хоча на вторинному ринку за останні роки угоди стали "прозоріші" та безпечніші, важливість враховувати всі фактори ризику при виборі нової "старої" машини залишаються актуальними.

Купівля автомобіля з пробігом в Україні може вважатися вдалим варіантом для майбутніх власників транспорту через цілком доступні ціни в кілька тисяч доларів і великий вибір моделей.

На що слід звертати увагу при пошуку авто з пробігом для покупки, які та де краще вибирати - читайте в матеріалі нижче.

Як вибрати вживану машину

В першу чергу потрібно виходячи зі своїх фінансових можливостей визначити бюджет для покупки, орієнтуючись в особистих перевагах по моделях і практичних - для яких цілей вам потрібен транспорт: сімейні поїздки, відточування водійської майстерності, перевезення вантажів, таксування... Так можна визначитися, чи потрібен вам поширений седан, або хетчбек, універсал, мінівен.

Рік випуску, пробіг, технічні характеристики і стан - найважливіші і часто основоположні фактори, на які особливо звертають увагу при виборі авто.

Згідно з недавнім аналізом на популярних сайтах оголошень, найчастіше в Україні на вторинному ринку купують машини від корейського, китайського, німецького та американського автопрому 2003-2007 років випуску.

Щодо дорожнього досвіду транспорту, то на думку експертів, найоптимальнішим варіантом при купівлі вживаного автомобіля є пробіг до 15-20 тисяч км на рік. Фахівці рекомендують розглядати машини з максимальним пробігом до 75 тисяч км у віці від 4 до 5 років, а нормою для кілометражу називають до 60 тисяч.

До речі, транспорт з малим пробігом експерти купувати не радять, пояснюючи це тим, що регулярні тривалі стоянки на одному місці шкідливі для авто (сонце "атакує" акумулятор, шини та лакофарбове покриття, виходять з ладу ущільнювачі).

Якщо пробіг вас влаштовує, при огляді авто слід переконатися, чи не було скручування. Це можна визначити за допомогою діагностики транспорту фахівцями в автосервісі, де перевірять педалі та кермо (їх стертість), висоту протектора (по ній можна розрахувати їх реальний знос, а значить і справжній пробіг), запчастини та основні вузли.

Говорячи про діагностику, важливо переконатися в технічному стані транспорту і з'ясувати, чи був ремонт і коли, що з двигуном. Від цього безпосередньо залежить не тільки комфорт при експлуатації, але і безпека для водіння.

Варто також перевірити сервісну книжку власника машини, а якщо її немає - доречно пошукати інший варіант. Не забувайте, що термін життя авто залежить від можливості сервісного обслуговування.

Перевірте машину по VIN-коду, який має надати її власник за вашим запитом. Не орієнтуйтеся лише на відгуки хазяїна цього авто про експлуатацію транспорту - варто почитати в інтернеті враження водіїв подібної марки, або початитися з ними в форумах для уточнення деталей.

Де краще купувати авто з пробігом

Придбати вживану машину можна з рук, за оголошеннями в інтернеті, через перекупників або в офіційного дилера. Найбезпечнішими майданчиками для угод по вживаних авто вважаються офіційні дилерські компанії.

Як зазначає PLC Group, зараз дилерські компанії ретельно перевіряють юридичні аспекти, проводять професійну технічну діагностику і надають покупцеві діагностичну карту з реальними даними про автомобіль. Ремонтом битих або неліквідних машин дилери не займаються, проте надають покупцеві дані про неполадки і необхідний ремонт.

В цілому ж найбільший вибір нині - на сайтах оголошень, де можна зустріти десятки тисяч пропозицій з продажу іномарок, причому досить велика кількість з них, як вказується - "як нові, без видимих слідів". Наприклад, на OLX найпопулярнішими моделями з продажу зараз є Daewoo, BMW, Volkswagen, Audi, Opel, Mercedes-Benz, Chevrolet, Ford, Skoda, Mitsubishi. Всі зазначені авто - в ціновому діапазоні від 2 до 5 тисяч доларів.