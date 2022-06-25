Як правильно шукати авто з пробігом і де краще купувати: важливі поради
Купівля автомобіля з пробігом в Україні може вважатися вдалим варіантом для майбутніх власників транспорту через цілком доступні ціни в кілька тисяч доларів і великий вибір моделей.
Хоча на вторинному ринку за останні роки угоди стали "прозоріші" та безпечніші, важливість враховувати всі фактори ризику при виборі нової "старої" машини залишаються актуальними.
На що слід звертати увагу при пошуку авто з пробігом для покупки, які та де краще вибирати - читайте в матеріалі нижче.
Як вибрати вживану машину
В першу чергу потрібно виходячи зі своїх фінансових можливостей визначити бюджет для покупки, орієнтуючись в особистих перевагах по моделях і практичних - для яких цілей вам потрібен транспорт: сімейні поїздки, відточування водійської майстерності, перевезення вантажів, таксування... Так можна визначитися, чи потрібен вам поширений седан, або хетчбек, універсал, мінівен.
Рік випуску, пробіг, технічні характеристики і стан - найважливіші і часто основоположні фактори, на які особливо звертають увагу при виборі авто.
Згідно з недавнім аналізом на популярних сайтах оголошень, найчастіше в Україні на вторинному ринку купують машини від корейського, китайського, німецького та американського автопрому 2003-2007 років випуску.
Щодо дорожнього досвіду транспорту, то на думку експертів, найоптимальнішим варіантом при купівлі вживаного автомобіля є пробіг до 15-20 тисяч км на рік. Фахівці рекомендують розглядати машини з максимальним пробігом до 75 тисяч км у віці від 4 до 5 років, а нормою для кілометражу називають до 60 тисяч.
До речі, транспорт з малим пробігом експерти купувати не радять, пояснюючи це тим, що регулярні тривалі стоянки на одному місці шкідливі для авто (сонце "атакує" акумулятор, шини та лакофарбове покриття, виходять з ладу ущільнювачі).
Якщо пробіг вас влаштовує, при огляді авто слід переконатися, чи не було скручування. Це можна визначити за допомогою діагностики транспорту фахівцями в автосервісі, де перевірять педалі та кермо (їх стертість), висоту протектора (по ній можна розрахувати їх реальний знос, а значить і справжній пробіг), запчастини та основні вузли.
Говорячи про діагностику, важливо переконатися в технічному стані транспорту і з'ясувати, чи був ремонт і коли, що з двигуном. Від цього безпосередньо залежить не тільки комфорт при експлуатації, але і безпека для водіння.
Варто також перевірити сервісну книжку власника машини, а якщо її немає - доречно пошукати інший варіант. Не забувайте, що термін життя авто залежить від можливості сервісного обслуговування.
Перевірте машину по VIN-коду, який має надати її власник за вашим запитом. Не орієнтуйтеся лише на відгуки хазяїна цього авто про експлуатацію транспорту - варто почитати в інтернеті враження водіїв подібної марки, або початитися з ними в форумах для уточнення деталей.
Де краще купувати авто з пробігом
Придбати вживану машину можна з рук, за оголошеннями в інтернеті, через перекупників або в офіційного дилера. Найбезпечнішими майданчиками для угод по вживаних авто вважаються офіційні дилерські компанії.
Як зазначає PLC Group, зараз дилерські компанії ретельно перевіряють юридичні аспекти, проводять професійну технічну діагностику і надають покупцеві діагностичну карту з реальними даними про автомобіль. Ремонтом битих або неліквідних машин дилери не займаються, проте надають покупцеві дані про неполадки і необхідний ремонт.
В цілому ж найбільший вибір нині - на сайтах оголошень, де можна зустріти десятки тисяч пропозицій з продажу іномарок, причому досить велика кількість з них, як вказується - "як нові, без видимих слідів". Наприклад, на OLX найпопулярнішими моделями з продажу зараз є Daewoo, BMW, Volkswagen, Audi, Opel, Mercedes-Benz, Chevrolet, Ford, Skoda, Mitsubishi. Всі зазначені авто - в ціновому діапазоні від 2 до 5 тисяч доларів.
Раніше ми писали, які старі авто категорично не можна купувати, і на що потрібно звертати увагу перед угодою.
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