Студенты "Львовской политехники" требуют увольнения Фарион. Уже появился ответ заведения

После скандала, что разгорелся вокруг высказываний Ирины Фарион о русскоязычных военных, студенты Национального университета "Львовская политехника" требуют немедленного ее увольнения.

Что известно о призывах студентов

Студенты "Львовской политехники" в учебном заведении разместили объявление с призывом уволить Фарион.

Активисты обращаются к руководству заведения с упреком, почему они позволяют работать человеку, который оскорбляет честь украинских воинов. Одна из таких листовок дополнена заявлением полка "АЗОВ", которое бойцы опубликовали на русском языке в ответ на высказывания Фарион.

Главный лозунг таких объявлений - "Фарион - вон из политехники".

Объявление с призывом освободить Фарион (фото: 4studio.com.ua)

Какая позиция Львовской политехники

Вскоре после размещения этих объявлений руководство учебного заведения отреагировало на призыв студентов и объяснило свою позицию по поводу скандального заявления Фарион.

"Во Львовской политехнике действует кодекс корпоративной культуры, который определяет моральные принципы, правила и нормы общения и поведения участников академического сообщества нашего университета. Однако Львовская политехника не несет ответственности за высказывания работников и студентов вне университета", - говорится в сообщении.

Также они добавили, что каждый воин, защищающий нашу землю, независимо от вероисповедания или языка общения, заслуживает высочайшего уважения и признательности. И это - позиция университета.

Ответ "Львовской политехники" (скриншот)

Как именно оскандалилась Фарион

Напомним, что 6 ноября доктор филологических наук и народный депутат 7-го созыва Ирина Фарион заявила, что наши русскоязычные военные не могут себя называть украинцами. В частности, высказывание касалось бойцов "Азова" и Третьей штурмовой бригады.

"Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут русскими, ну и все. Что им мешает? Почему они такие очумелые? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажите свой патриотизм. Выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко, который всю свою жизнь практически прожил за пределами Украины, но создал из этого украинского языка памятник нашей жизни", - заявила она.

После этого скандального заявления в обществе возникла бурная реакция. Многие публичные украинцы публично осудили Фарион за ее высказывание. А заместитель председателя Комитета Совета по нацбезопасности, обороне и разведке нардеп Егор Чернев обратился в СБУ с просьбой проверить заявление Фарион. По его словам, она фактически приравняла украинских защитников к российским захватчикам.