"Распространяют очередную провокацию": Фарион отреагировала на то, что "сдала" проукраинского студента в Крыму

Языковед Ирина Фарион снова в центре скандала . На этот раз она опубликовала письмо проукраинского студента из Крыма и, таким образом, показала его данные. Чуть позже парня посетила ФСБ с "профилактическим разговором".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram -канале Фарион рассказывает, как на это отреагировала филолог.

Что она написала

Критику за свои действия Ирина расценила как очередную провокацию и атаку противника.

"Вижу, что распространяются очередная провокация против меня, будто из-за меня задержан какой-то студент. Господа. Не ведитесь на гебистскую тактику врага. Меня поддерживают сотни людей, и я им за это благодарна. Помимо того, я не могу знать, откуда эти люди. Но я знаю, что только нашей открытой публичной борьбой можем победить врага внутри страны. Боритесь - поборете", - отреагировала на ситуацию Фарион.

Напомним, что такие ее действия уже подверг критике Омбудсман Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что Фарион не только нарушает права человека и осуществляет вмешательство в личную жизнь, но и причиняет угрозу безопасности и жизни студента.

Дмитрий Лубинец в связи с фактом разглашения конфиденциальной информации обратился в СБУ для надлежащего реагирования.

Сами же оккупанты в Крыму не скрывают того, что нашли студента по данным из канала Ирины Фарион.

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