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Фарион раскрыла данные проукраинского студента из оккупированного Крыма: к парню пришли из ФСБ

Понедельник 13 ноября 2023 13:08
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Фарион раскрыла данные проукраинского студента из оккупированного Крыма: к парню пришли из ФСБ Фарион сдала данные патриота из Крыма (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ирина Фарион, скандальный преподаватель и экс-депутат опубликовала личные данные студента, который проживает на оккупированной территории Крыма и поддерживает украинский язык. К молодому человеку наведались представители Федеральной Службы безопасности РФ.

Детали этой истории сообщает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использованы: Telegram-канал Ирины Фарион, ТСН.

На своей странице языковед и педагог Фарион разместила скриншот письма от студента Максима Глебова из оккупированного Крыма. Парень рассказал, что ждет вооруженные силы Украины в родной Керчи и Севастополе, где учится на факультете украинской филологии.

Он отмечает, что якобы не хочет слышать от украинских военных русский язык, иначе их может спутать с оккупантами. Он поблагодарил Ирину за ее борьбу и назвал ее лучом среди темноты.

Фарион раскрыла данные проукраинского студента из оккупированного Крыма: к парню пришли из ФСБ

Скриншот

Стоит отметить, что при публикации Фарион не стала скрывать личные данные студента и указала его имя и фамилию. Вероятно, она знала, что подвергает его опасности.

Скриншот письма Максима сразу же подхватили в российских пабликах и его сделали моментально известным.

"А вот и сам Максим Глебов студент-филолог, поддерживающий украинский нацизм и ждущий прихода солдат ВСУ. Этого студента сдала украинская нацистка Ирина Фарион, выложив на своём телеграмм канале его письмо к ней. Теперь ЦПЭ МВД занимается Максимом Глебовым, его окружением и преподавателями. Ещё раз, "дякую пани Фарион", вы нам очень помогли!", - написали пропагандисты.

К студенту сразу же наведались представители ФСБ. Парня заставили отказаться от своих слов и извиниться на камеру.

"Со мной провели интеллигентную беседу (в центре оккупантов по борьбе с экстремизмом), и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что был не прав", - сказал молодой человек.

Ранее мы рассказывали, что Ирина Фарион назвала защитницу Азовстали Пташку подругой Медведчука.

А еще писали, что Фарион выдала скандальное заявление о русскоязычных воинах ВСУ.

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Ирина Фарион