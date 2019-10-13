У Дніпрі у маршрутки на ходу відвалилися колеса: відповідь адміністрації (відео)

У маршрутки на ходу відвалилися колеса (колаж РБК-Україна)

Голова профспілки перевізників вважає, що інцидент - не небезпечний для пасажирів

У Дніпрі у маршрутного таксі №55 відвалилися два колеса під час транспортування щонайменше десяти пасажирів. Інцидент стався в районі Краснопілля. Очевидцям вдалося зняти на відео несправний транспортний засіб відразу ж після моменту аварії, передає "Інформатор".

Як повідомляється, в результаті аварії ніхто не постраждав.

"Всередині перебували, як мінімум, десять людей, всі злякалися, але ніхто не постраждав – пощастило. Я вважаю, що виною таких пригод – вік автобусів і небажання перевізників проводити якісну перевірку", – розповів очевидець по імені Сергій.

У свою чергу голова профспілки перевізників Дніпра Михайло Тонконогий стверджує, що маршрутка "тільки вчора пройшла черговий ВТК" і ніяких порушень не було виявлено. Механіки також при огляді машини не виявили нічого підозрілого.

"Під час руху водій почув сторонній звук, різкий хлопок і машина сіла на задню частину рами. Тобто, задній міст просто виїхав з-під автобуса. Це сталося через те, що заклинило редуктор заднього моста. В автобусах і вантажівках на шасі ГАЗель таке трапляється, так як конструкція не передбачає місця для скидання зубів шестерні планетарної редуктора в разі їх облому. У таких випадках пасажири не страждають. Автобус спрямований на ремонт", – розповів Тонконогий.

У Дніпрі у маршрутки відвалилися колеса на ходу (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше під Вінницею ветерану АТО відмовилися продати квиток на автобус.