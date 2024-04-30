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По всему фронту идут позиционные бои, армия РФ продвинулась лишь на одном участке: карты ISW

Вторник 30 апреля 2024 04:20
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По всему фронту идут позиционные бои, армия РФ продвинулась лишь на одном участке: карты ISW Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

На большинстве направлений в Украине 29 апреля происходили позиционные боевые действия, изменений линии фронта не наблюдается, в том числе под Часовом Яром. Российским оккупантам удалось продвинуться только к востоку от Красногоровки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

За прошедшие сутки российские войска продолжали наступление на линии Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта нет.

Позиционные бои продолжались:

  • северо-западнее Сватового близ Берестового и Стельмаховки;
  • юго-западнее Сватового у Твердохлебового, Копанки, Новосергеевки, Макеевки, Невского;
  • к западу от Кременной у Тернов и к югу от Заречного;
  • юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса;
  • к югу от Кременной возле Белогоровки.

Связанный с Кремлем милблогер утверждал, что российские войска продолжили наступательные операции на Макеевку и закрепились на восточной окраине населенного пункта, однако ISW пока не видел визуального подтверждения.

По всему фронту идут позиционные бои, армия РФ продвинулась лишь на одном участке: карты ISW

Операция №2 - Донецкая область

На Северском направлении к северо-востоку от Бахмута продолжались позиционные боевые действия, подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Позиционные бои продолжались:

  • восточнее Северского в районе Верхнекаменского;
  • юго-восточнее Северского у Выемки;
  • к югу от Северска возле Раздоловки.

По всему фронту идут позиционные бои, армия РФ продвинулась лишь на одном участке: карты ISW

У Часова Яра также шли бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Геолокационные кадры, опубликованные 28 апреля, показывают, что украинские силы недавно отразили механизированную атаку взвода российской армии к северу от Клещиевки.

Бои продолжались:

  • вблизи Григоровки;
  • возле Нового микрорайона (восточный Часов Яр);
  • возле Ивановского;
  • вблизи Клещиевки и Андреевки;
  • возле Южного и Нью-Йорка.

Заместитель командира украинского подразделения, действовавшего близ Часова Яра, заявил, что украинские и российские силы контролируют примерно по 50% Ивановского и атакуют населенный пункт поочередно. По его словам, российские силы заинтересованы в том, чтобы взять Ивановское, расположенное в географической низменности, чтобы продвинуться к Часову Яру.

По всему фронту идут позиционные бои, армия РФ продвинулась лишь на одном участке: карты ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля, показывают, что российские войска продвинулись к востоку от Красногоровки (к западу от Донецка). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 29 апреля, указывают, что российские силы продвинулись в пределах Красногоровки.

Российский милблогер утверждал, что российские силы также продвинулись вблизи Новомихайловки (юго-западнее Донецка), но ISW не нашел визуального подтверждения этого утверждения.

Бои продолжались к западу от Донецка вблизи Георгиевки и Красногоровки и юго-западнее Донецка вблизи Новомихайловки.

По всему фронту идут позиционные бои, армия РФ продвинулась лишь на одном участке: карты ISW

Продолжались позиционные боевые действия на участке границы Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы.

Позиционные бои продолжались:

  • северо-восточнее Угледара у Водяного;
  • юго-восточнее Великой Новоселки возле Новодаровки;
  • к югу от Великой Новоселки возле Урожайного и Старомайорского.

Российский милблогер утверждал, что оккупанты продвинулись вблизи Никольского (юго-восточнее Угледара), до 200 метров у Урожайного и до 700 метров у Старомайорского, но ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений.

По всему фронту идут позиционные бои, армия РФ продвинулась лишь на одном участке: карты ISW

"Южная ось"

На западе Запорожской области в районе Работино и Вербового (восточнее Работино) продолжались позиционные бои, но линия фронта не изменилась.

По всему фронту идут позиционные бои, армия РФ продвинулась лишь на одном участке: карты ISWПо всему фронту идут позиционные бои, армия РФ продвинулась лишь на одном участке: карты ISW

Продолжались позиционные бои в восточной (левобережной) Херсонской области в районе Крынок, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

По всему фронту идут позиционные бои, армия РФ продвинулась лишь на одном участке: карты ISW

Согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ за 19 апреля, в течение суток враг пытался атаковать позиции украинских военных 93 раза.

Во вчерашнем отчете ISW говорится, что российские силы не добились относительно быстрых тактических успехов к западу от Очеретиного, Соловьева, Бердычей и Семеновки после вывода украинских сил с тактических позиций в этом районе. По мнению экспертов, это говорит о том, что ВСУ сохраняют возможности замедлять продвижение РФ.

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