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Крижана пастка: під Запоріжжям до ставка примерзли лебеді (фото)

STYLERЖиття    25.11.2019 - 11:41
Крижана пастка: під Запоріжжям до ставка примерзли лебеді (фото)
Під Запоріжжям замерзали лебеді (Колаж РБК-Україна)

У Запорізькій області через морози в ставку замерзли лебеді

У Запорізькій області в ставку через сильний мороз замерзли лебеді. Птахи виявилися заблоковані сніговою коркою прямо у водоймі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Запорізькій області.

“Холодний інцидент стався в Новомиколаївській районі Запорізької області. Так, у селі Шевенкове до води місцевого ставка примерзли кілька лебедей", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що через морозну пастку птахи просто не змогли злетіти. Це побачили місцеві жителі, які на місце події викликали співробітників ДСНС. Спастелям довелося вручну розбити лід, добираючись до лебедів на човні.

На щастя, для птахів все закінчилося позитивно. Їх звільнили і вони живі.

Крижана пастка: під Запоріжжям до ставка примерзли лебеді (фото)Крижана пастка: під Запоріжжям до ставка примерзли лебеді (фото)Лебедів вдалося врятувати працівникам ДСНС (ДСНС)

"У цієї історії щасливий кінець — птахи змогли зрушити з місця. Однак, гарантії, що таке не повториться — немає. Будьте обережні і допомагайте тваринам у біді", — написали рятувальники.

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