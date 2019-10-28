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У Дніпрі маршрутник виволік жінку з салону: відео інциденту

STYLERПодії    28.10.2019 - 12:15
У Дніпрі маршрутник виволік жінку з салону: відео інциденту
У Дніпрі водій маршрутки виволік пасажирку (колаж: РБК-Україна)

У Дніпрі стався скандал в маршрутці

В одній з маршруток Дніпра стався кричущий інцидент. Водій маршрутного таксі буквально виволік жінку з салону, тримаючи за руки. При цьому йому допомагав ще один чоловік, ймовірно пасажир.

В мережу Facebook потрапило відео, зняте очевидцями події. Небайдужі люди вирішили скинутися і заплатити за пасажирку сім гривень, щоб вона могла доїхати.

Сталося це у вечірній час в маршрутці № 155. Пізніше з'ясувалися й інші деталі інциденту. Як виявилося, жінка була в стані сильного алкогольного сп'яніння. Вона зайшла на кінцевій зупинці і почала поводити себе неадекватно.

На зауваження водія жінка не реагувала, а після прохання покинути салон і зовсім стала проявляти агресію. Водієві нічого не залишалося, як силою примусити її покинути салон маршрутного таксі.

"Вона чинила опір, і її винесли з салону, не завдаючи їй насильства і не наносячи побоїв", - повідомляється в описі інциденту.

У Дніпрі маршрутник виволік жінку з салону: відео інциденту

У Дніпрі водій маршрутки виволік пасажирку (скрін: facebook.com)

Обережно, відео містить нецензурну лексику.

《Вона просто не хотіла платити за проїзд. Водій 155 маршрутки, прийшов до крайніх заходів - витягнув "зайчика" з салону за ноги.》 #дніпро #новостиднепр #україна #маршрутка #скандал

Опубліковано Викторією Огренич Неділя, 27 жовтня 2019 р.

У Дніпрі водій маршрутки виволік пасажирку (відео: facebook.com)

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