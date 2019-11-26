У Сумах з маршруток випадають пасажири: одна жінка загинула (відео)

У Сумах з маршрутки випали два пасажира (скрін відео: ТСН)

Водії маршруток у Сумах стверджують, що пасажири самі винні

У Сумах з маршруток випали дві пасажирки протягом кількох днів. 69-річна жінка в результаті інциденту отримала травму голови і померла. Ще одна пенсіонерка перебуває в лікарні з переломом ноги. При цьому водії стверджують, що пасажири постраждали через власну неуважність, йдеться в сюжеті ТСН.

Свідки кажуть, що маршрутки їхали з відчиненими дверима. Жінка вже збиралася виходити на зупинці, але замість цього випала з задньої двері транспортного засобу. Вона померла через півтори доби, так і не прийшовши до тями.

Медики кажуть, що у потерпілої була відкрита черепно-мозкова травма, вражений стовбур мозку.

Маршрутник вперто твердить, що автобус стояв у момент НП. Але свідки кажуть, що двері були відчинені під час руху. Тим часом поліція продовжує розслідування.

Що стосується другого випадку, в якому 70-річна пенсіонерка зламала ногу, ситуація схожа. Водій каже, що маршрутка стояла, а жінка оступилася. Чоловік постраждалої твердить, що автобус почав рух до того, як його дружина вийшла.

У Сумах з маршрутки випали два пасажира (відео: YouTube/ТСН)