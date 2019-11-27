Прокатав на капоті: під Києвом водій збив чоловіка і втік (відео)

Під Києвом чоловіка збили на BMW і прокотили на капоті
У Вишневому Київської області водій автомобіля BMW збив чоловіка і прокатав його на капоті, після чого він втік з місця ДТП. Відео інциденту, яке потрапило на камери відеоспостереження, опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
ДТП сталося поряд з автозаправкою "КЛО". На відео видно, як позашляховик проїжджає світлофор і в цей час на його капоті знаходиться чоловік. При повороті направо чоловік впав з капота і залишився лежати посеред дороги.
ДТП під Києвом: водій збив чоловіка і прокатав його на капоті (відео: facebook.com/vlad.life)
Варто зазначити, що ніхто зі свідків цього інциденту ніяк не відреагував на інцидент і до потерпілого ніхто не підійшов. Більше того, інші машини, просто об'їжджали чоловіка.
В даний час постраждалий знаходиться у важкому стані. Користувачі мережі прокоментували ситуацію, і багато з них вкрай обурені, що чоловікові ніхто не допоміг.
Скріншоти з Facebook
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