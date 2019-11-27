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Прокатав на капоті: під Києвом водій збив чоловіка і втік (відео)

STYLERЖиття    27.11.2019 - 20:02
Прокатав на капоті: під Києвом водій збив чоловіка і втік (відео)
ДТП під Києвом: водій збив чоловіка і прокатав його на капоті (фото: скріншот з відео)

Під Києвом чоловіка збили на BMW і прокотили на капоті

У Вишневому Київської області водій автомобіля BMW збив чоловіка і прокатав його на капоті, після чого він втік з місця ДТП. Відео інциденту, яке потрапило на камери відеоспостереження, опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

ДТП сталося поряд з автозаправкою "КЛО". На відео видно, як позашляховик проїжджає світлофор і в цей час на його капоті знаходиться чоловік. При повороті направо чоловік впав з капота і залишився лежати посеред дороги.

ДТП під Києвом: водій збив чоловіка і прокатав його на капоті (відео: facebook.com/vlad.life)

Варто зазначити, що ніхто зі свідків цього інциденту ніяк не відреагував на інцидент і до потерпілого ніхто не підійшов. Більше того, інші машини, просто об'їжджали чоловіка.

В даний час постраждалий знаходиться у важкому стані. Користувачі мережі прокоментували ситуацію, і багато з них вкрай обурені, що чоловікові ніхто не допоміг.

  • Найбільше добивають люди, які роблять вигляд, що нічого не сталося. Хтось перейшов, хто стоїть, просто жах... Люди немов зачаровані стали. Тут треба бігти з усіх сторін, до людини... Не люди, а манекени якісь ходячі, без душі, або на гальмі;
  • Жах, ніхто не відреагував... безсовісні і байдужі... в голові не вкладається... добре хоч не переїхали ще раз;
  • І так ніхто і не зупинився. Люди чому ви такі жорстокі?
  • Жах!!! Хоч би хто вийшов з машини або підбіг допомогти людині!!!
  • Так... і всім пофіг, а адже іноді час може йти на секунди;
  • До чого ми котимося, жах, потрібно починати брати приклад з тварин;
  • Байдужість за гранню... "моя хата з краю" - наша національна особливість;
  • Народ у нас такий добродушний;
  • Шок! Людину збивають, а всі проходять повз, машини їдуть далі!

Прокатав на капоті: під Києвом водій збив чоловіка і втік (відео)

Прокатав на капоті: під Києвом водій збив чоловіка і втік (відео)

Прокатав на капоті: під Києвом водій збив чоловіка і втік (відео)

Прокатав на капоті: під Києвом водій збив чоловіка і втік (відео)

Скріншоти з Facebook

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