Прокатав на капоті: під Києвом водій збив чоловіка і втік (відео)

ДТП під Києвом: водій збив чоловіка і прокатав його на капоті (фото: скріншот з відео)

Під Києвом чоловіка збили на BMW і прокотили на капоті

У Вишневому Київської області водій автомобіля BMW збив чоловіка і прокатав його на капоті, після чого він втік з місця ДТП. Відео інциденту, яке потрапило на камери відеоспостереження, опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

ДТП сталося поряд з автозаправкою "КЛО". На відео видно, як позашляховик проїжджає світлофор і в цей час на його капоті знаходиться чоловік. При повороті направо чоловік впав з капота і залишився лежати посеред дороги.

ДТП під Києвом: водій збив чоловіка і прокатав його на капоті (відео: facebook.com/vlad.life)

Варто зазначити, що ніхто зі свідків цього інциденту ніяк не відреагував на інцидент і до потерпілого ніхто не підійшов. Більше того, інші машини, просто об'їжджали чоловіка.

В даний час постраждалий знаходиться у важкому стані. Користувачі мережі прокоментували ситуацію, і багато з них вкрай обурені, що чоловікові ніхто не допоміг.

Найбільше добивають люди, які роблять вигляд, що нічого не сталося. Хтось перейшов, хто стоїть, просто жах... Люди немов зачаровані стали. Тут треба бігти з усіх сторін, до людини... Не люди, а манекени якісь ходячі, без душі, або на гальмі;

Жах, ніхто не відреагував... безсовісні і байдужі... в голові не вкладається... добре хоч не переїхали ще раз;

І так ніхто і не зупинився. Люди чому ви такі жорстокі?

Жах!!! Хоч би хто вийшов з машини або підбіг допомогти людині!!!

Так... і всім пофіг, а адже іноді час може йти на секунди;

До чого ми котимося, жах, потрібно починати брати приклад з тварин;

Байдужість за гранню... "моя хата з краю" - наша національна особливість;

Народ у нас такий добродушний;

Шок! Людину збивають, а всі проходять повз, машини їдуть далі!

Скріншоти з Facebook

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