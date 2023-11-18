Небо Флориды разделилось на две части. Захватывающий момент заката солнца стал вирусным в сети (видео)
В сети распространяются фото и видео, которые демонстрируют поразительное редкое явление во Флориде. На вирусных кадрах можно увидеть, что одна сторона неба светится яркими цветами, а другая выглядит тусклой и темной.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает посмотреть, как выглядит потрясающая оптическая иллюзия, заставившая говорить всех. Это точно стоит увидеть.
При создании материала использовались следующие источники: X(Twitter) пользователя gunsnrosesgirl3.
Закат во Флориде разделил небо на две части
На одной половине неба облака сияют оранжевым, многослойным и ярким.
С другой стороны - облака серые и более плотные, пропускают меньше света.
Небо в Флориде разделено в две части
pic.twitter.com/Sjg5KmUoBx — Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 15, 2023
Две половины встречаются и образуют четкую линию, разделяющую небо Флориды на две половины.
Эффект совершенно впечатляющий. Это похоже на картинку, созданную искусственным интеллектом, но это действительно так!
Небо во Флориде разделилось на две части (фото: X/Twitter gunsnrosesgirl3)
Недавно в небе над Украиной появилось "кровавое" северное сияние.
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