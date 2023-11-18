В Украине выпал первый снег. Смотрите, как заснежило улицы городов! (видео)

Сразу в ряде городов Украины в ночь на 18 ноября выпал первый снег. Украинцы решили это снимать и делиться в социальных сетях.

Первым регионом, куда уже пришла зима, стала Волынь. В отдельных населенных пунктах снежить начало еще днем и к вечеру на земле образовалось уже немалое "белое одеяло".

Во Львове и области выпал первый снег. Потому львовяне и гости города сразу начали снимать известный тренд с танцами под снегом со своим любимым человеком.

В Карпатах зима всегда наступает раньше, потому и снегопады в горах уже были. Погода смогла привести невероятную красоту у озера Синевир!

Первый снег наблюдали также в Ровенской области.

Касательно Киева и области, похоже на то, что снег немного прошел в отдельных населенных пунктах. Вместе с тем ближайшими днями снегопадом в столице не ожидается, хотя температура может опуститься ниже ноля.