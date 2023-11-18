Небо Флориди розділилося на дві частини. Захоплюючий момент заходу сонця став вірусним у мережі (відео)
Мережею ширяться фото та відео, які демонструють вражаюче рідкісне явище у Флориді. На вірусних кадрах можна побачити, що один бік неба світиться яскравими кольорами, а інший виглядає тьмяним і темним.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитись, як виглядає приголомшлива оптична ілюзія, яка змусила говорити усіх. Це точно варто побачити.
При створенні матеріалу використовувалися такі джерела: X(Twitter) користувача gunsnrosesgirl3.
Захід сонця у Флориді розділив небо на дві частини
На одній половині неба хмари сяють помаранчевим, багатошаровим і яскравим.
З іншого боку - хмари сірі та більш щільні, пропускають менше світла.
The sky in Florida divided into two parts— Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 15, 2023
pic.twitter.com/Sjg5KmUoBx
Дві половини зустрічаються і утворюють чітку лінію, що розділяє небо Флориди на дві половини.
Ефект абсолютно вражаючий. Це схоже на картинку, створену штучним інтелектом, але це дійсно так!
Небо у Флориді розділилося на дві частини (фото: X/ Twitter gunsnrosesgirl3)
Нещодавно в небі над Україною з'явилося "криваве" північне сяйво.
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