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Небо Флориди розділилося на дві частини. Захоплюючий момент заходу сонця став вірусним у мережі (відео)

Субота 18 листопада 2023 18:29
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Небо Флориди розділилося на дві частини. Захоплюючий момент заходу сонця став вірусним у мережі (відео) Небо у Флориді розділилося на дві частини (фото: X/ Twitter gunsnrosesgirl3)
Автор: Іванна Пашкевич

Мережею ширяться фото та відео, які демонструють вражаюче рідкісне явище у Флориді. На вірусних кадрах можна побачити, що один бік неба світиться яскравими кольорами, а інший виглядає тьмяним і темним.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитись, як виглядає приголомшлива оптична ілюзія, яка змусила говорити усіх. Це точно варто побачити.

При створенні матеріалу використовувалися такі джерела: X(Twitter) користувача gunsnrosesgirl3.

Захід сонця у Флориді розділив небо на дві частини

На одній половині неба хмари сяють помаранчевим, багатошаровим і яскравим.

З іншого боку - хмари сірі та більш щільні, пропускають менше світла.

Дві половини зустрічаються і утворюють чітку лінію, що розділяє небо Флориди на дві половини.

Ефект абсолютно вражаючий. Це схоже на картинку, створену штучним інтелектом, але це дійсно так!

Небо Флориди розділилося на дві частини. Захоплюючий момент заходу сонця став вірусним у мережі (відео)

Небо у Флориді розділилося на дві частини (фото: X/ Twitter gunsnrosesgirl3)

Нещодавно в небі над Україною з'явилося "криваве" північне сяйво.

Також ми розповідали, що в Україні випав перший сніг.

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