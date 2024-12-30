"Не выходит из головы". Популярная украинская блогерша заговорила об усыновлении ребенка

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюенсерши.

Так, Дарья поделилась с фанами трогательными кадрами с фотосессии ее сыновей, которых у блогерши трое.

В подписи к фото она призналась, что хочет подарить семью еще одному ребенку. Более того, она и ее муж уже занимаются этим вопросом.

Сыновья Дарьи Пазюк (фото: instagram.com/_baba_dasha)

Супруги хотят усыновить девочку, которая, со слов Пазюк, у нее "просто не выходит из головы".

"Благодаря им, у нас дома праздник, благодаря деткам будет Новый год. Надеюсь, что у нас получится в ближайшее время подарить любовь еще одному ребенку. Мы позвонили в ту больницу, где были брошены дети... и попросили, чтобы нам сообщили, если не вернут в семью ту девочку, которая теперь снится мне, она просто не выходит у меня из головы...", - призналась Баба Даша.

Сыновья Дарьи Пазюк (фото: instagram.com/_baba_dasha)

Один из фолловеров написал в комментариях под постом, что трудно будет реализовать задуманное, если родители девочки живы и могут угрожать отобрать ребенка через суд.

"Трудно когда родители живы. Они будут тянуть с вас деньги, угрожая через суд отобрать обратно. И ребенок вечно будет тянуться к ним. Терпения вам", - пишут юзеры.

Дарья Пазюк планирует усыновить ребенка (скриншот)

"Если сейчас не получится, то я уверена, что наш ребенок нас найдет... Первые шаги мы начали делать", - ответила Дарья.

Также она добавила, что они с мужем понимают все риски, поэтому если сейчас не получится усыновить ребенка, это обязательно произойдет позже.

Дарья Пазюк планирует усыновить ребенка (скриншот)

Кто такая Баба Даша

Дарья Пазюк - 35-летняя блогерша, бизнесвумен, жена и мама троих сыновей из Новомосковска Днепропетровской области. Вместе с мужем Александром она не только воспитывает сыновей, но и развивает семейное дело.

Летом этого года звезда впервые рассказала о непростом диагнозе маленького сына Артема - сенсорно-моторная алалия.

Сейчас она активно занимается этой проблемой вместе со специалистами. К тому же, они с сыном уже смогли достичь заметных результатов в процессе лечения. Мальчик уже произносит слово "мама".