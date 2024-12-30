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Цибульская ответила, почему "прячет" мужа на фоне слухов о разводе

Понедельник 30 декабря 2024 09:20
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Цибульская ответила, почему "прячет" мужа на фоне слухов о разводе Оля Цибульская (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Полина Иваненко

Певица Оля Цибульская прокомментировала слухи о разводе со своим мужем. Звезда очень редко показывает избранника в соцсетях, а потому некоторые фаны решили, что они уже якобы не вместе.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) Цибульская дала исчерпывающий ответ на вопрос о браке в Stories на своей странице в Instagram.

Где муж Цибульской

Так, певица решила пообщаться с фанами, а потому оставила "окошко" для вопросов. Оказалось, подписчиков Цибульской интересует тема ее личной жизни, ведь у некоторых сложилось впечатление, что звезда "прячет" своего избранника.

"Вы разведены? Что-то не видно вашего мужа", - таким был один из вопросов.

Цибульская решила не "играть" в интригу, а потому объяснила, почему возникают такие мысли. К тому же, своим ответом она опровергла все слухи.

"Просто не делаю из личной жизни шоу-бизнес", - написала артистка и показала кадр со своим единственным сыночком.

Цибульская ответила, почему &quot;прячет&quot; мужа на фоне слухов о разводе

Цибульская ответила на слухи о разводе с мужем (скриншот)

Что известно о муже Цибульской

Артистка очень редко говорит о любимом. Впрочем, уже много лет Цибульская живет в браке, просто почти ничего об этом не рассказывает.

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Сын и муж Цибульской (фото: instagram.com/cybulskaya)

От своего избранника Цибульская родила сына Нестора, мальчику уже 9 лет. Певица впервые показала фото своего мужа только в 2021 году. Ее избранник - Сергей Грисюк.

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Цибульская и ее муж (фото: instagram.com/cybulskaya)

Он - бывший депутат Радивиловского городского совета. Также известно, что муж Цибульской бизнесмен, он занимается семейным делом, которое основал вместе с отцом и братом.

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Муж Цибульской (фото: instagram.com/cybulskaya)

К слову, недавно Цибульская ответила, изменяла ли мужу за более чем 20 лет отношений.

Кроме этого, Цибульская призналась, что считает Вакарчука секс-символом.

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