Цибульская ответила, почему "прячет" мужа на фоне слухов о разводе
Певица Оля Цибульская прокомментировала слухи о разводе со своим мужем. Звезда очень редко показывает избранника в соцсетях, а потому некоторые фаны решили, что они уже якобы не вместе.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) Цибульская дала исчерпывающий ответ на вопрос о браке в Stories на своей странице в Instagram.
Где муж Цибульской
Так, певица решила пообщаться с фанами, а потому оставила "окошко" для вопросов. Оказалось, подписчиков Цибульской интересует тема ее личной жизни, ведь у некоторых сложилось впечатление, что звезда "прячет" своего избранника.
"Вы разведены? Что-то не видно вашего мужа", - таким был один из вопросов.
Цибульская решила не "играть" в интригу, а потому объяснила, почему возникают такие мысли. К тому же, своим ответом она опровергла все слухи.
"Просто не делаю из личной жизни шоу-бизнес", - написала артистка и показала кадр со своим единственным сыночком.
Цибульская ответила на слухи о разводе с мужем (скриншот)
Что известно о муже Цибульской
Артистка очень редко говорит о любимом. Впрочем, уже много лет Цибульская живет в браке, просто почти ничего об этом не рассказывает.
Сын и муж Цибульской (фото: instagram.com/cybulskaya)
От своего избранника Цибульская родила сына Нестора, мальчику уже 9 лет. Певица впервые показала фото своего мужа только в 2021 году. Ее избранник - Сергей Грисюк.
Цибульская и ее муж (фото: instagram.com/cybulskaya)
Он - бывший депутат Радивиловского городского совета. Также известно, что муж Цибульской бизнесмен, он занимается семейным делом, которое основал вместе с отцом и братом.
Муж Цибульской (фото: instagram.com/cybulskaya)
К слову, недавно Цибульская ответила, изменяла ли мужу за более чем 20 лет отношений.
Кроме этого, Цибульская призналась, что считает Вакарчука секс-символом.