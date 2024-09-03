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"Не поддержала его". Тринчер прокомментировала бегство Волошина за границу

Вторник 03 сентября 2024 07:25
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"Не поддержала его". Тринчер прокомментировала бегство Волошина за границу Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Анна Тринчер высказалась по поводу бегства своего экс-мужа Александра Волошина за границу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнительницы Люкс.ФМ.

Так, звезда утверждает, что больше не поддерживает связи с бывшим. Однако, когда вокруг Волошина разгорелся скандал - его обвинили в продвижении российских нарративов и присвоении средств из благотворительного фонда после обстрела "Охматдета", она решила поддержать его.

Певица отправила сообщение бывшему мужу и даже попыталась дозвониться, но так и не получила ответа.

&quot;Не поддержала его&quot;. Тринчер прокомментировала бегство Волошина за границу

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Я, честно говоря, абсолютно потеряла связь с Сашей. Как-то разошлись наши пути, к сожалению. Когда у него произошла эта ситуация, мне попадались нарезки в Tik Tok, что я его не поддержала. Хотя я ему писала и даже позвонила. Но я ответа не получила, возможно, из-за каких-то его собственных внутренних конфликтов со мной. Я абсолютно ничего не знаю", - поделилась Тринчер.

Сейчас Анна и Александр не общаются. Однако знаменитость продолжает поддерживать связь с семьей экса, особенно с его мамой. Они переписываются и оказывают поддержку друг другу, когда это необходимо.

Напомним, недавно Волошин сообщил, что выехал из Украины за границу. Он опубликовал видео, в котором подробно рассказал, почему решил уехать и как превратился в "врага страны".

Правда, как ему удалось уехать, бизнесмен не уточнял.

Ранее Волошин эмоционально ответил на хейт на фоне своего выезда из Украины.

Также Анна Тринчер шокировала суммой, которую потратила на услуги психолога.

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