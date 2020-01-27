Deutsche Bahn укладе угоду з "Укрзалізницею", - радник прем'єра Голик

Фото: Юрій Голік (прес-служба)

Представники Deutsche Bahn відвідають Україну на початку лютого

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn буде консультувати і підтримувати українську залізницю в питаннях управління і технічних питаннях. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

"Починаючи з лютого 2020 року член Правління DB з інфраструктурі пан Рональд Пофалла і представники уряду України підпишуть Угоду про стратегічне партнерство, в якому будуть узгоджені подальші деталі", - повідомив Голик.

За його словами, в DB зараз обговорюються подальші деталі співпраці, в тому числі питання оперативного управління компанією.

Нагадаємо, 22 січня в Давосі Міністерство інфраструктури України підписало "Меморандум про взаєморозуміння" з залізничним оператором Німеччини Deutsche Bahn.

За словами Гончарука, Україна в рамках "Меморандуму про взаєморозуміння" передасть в управління залізницю залізничному операторові Німеччини Deutsche Bahn на 10 років. Пізніше прем'єр запевнив, що співпраця України з Deutsche Bahn - це стратегічне партнерство, а не продаж або передача в концесію "Укрзалізниці".

Як повідомляло РБК-Україна, український уряд планує підписати договір про співпрацю з Deutsche Bahn 5 лютого.

У свою чергу, Юрій Голик раніше заявляв, що меморандум з Deutsche Bahn - це ще один крок щодо реформування "Укрзалізниці".