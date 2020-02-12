Через повідомлення про "замінування" затримали 13 поїздів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На станції Городище цієї ночі був зупинений пасажирський поїзд Трускавець - Дніпро

Сьогодні, 12 лютого, був зупинений поїзд Трускавець-Дніпро в результаті помилкового повідомлення про мінування, у зв'язку з цим 13 складів збилися з графіка. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Укрзалізниці".

Як повідомляють, на станції Городище цієї ночі був зупинений пасажирський поїзд Трускавець - Дніпро. Чергова по вокзалу станції отримала інформацію, що на гарячу лінію 102 зателефонував невідомий і повідомив про замінування цього поїзда. В результаті цього 700 пасажирів були евакуйовані.

Групами піротехніків і кінологів були проведені оперативні дії, після чого інформація про мінування поїзда не підтвердилася, тому було дано дозвіл на посадку пасажирів та відправлення цього поїзда зі станції.

Через неправдиве повідомлення зловмисника поїзд був затриманий на 3 години, 13 складів збилися з графіка, а сума завданих збитків від затримки поїздів по філії становить майже 60 тис. грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс у Верховну Раду законопроект про посилення відповідальність за неправдиве мінування.

РБК-Україна писало, що на початку грудня в Миколаєві невідомі повідомили про мінування всіх шкіл міста. У зв'язку з цим у навчальних закладах була проведена масова евакуація, перевірка на наявність вибухівки не підтвердила загрози вибухів.