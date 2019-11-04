Луценко йде з політики через серйозні проблеми з серцем

Ірина Луценко (фото: УНІАН)

Народний депутат Ірина Луценко завершує політичну кар'єру

Ірина Луценко вирішила достроково скласти свої депутатські повноваження за станом здоров'я. Як відомо, дружина Юрія Луценка була в партії "Європейська солідарність". Про те, що у Ірини проблеми з серцем підтвердив на своїй сторінці в Facebook також її чоловік глава ГПУ Юрій Луценко.

"Так, моя дружина Ірина написала заяву про складання депутатських повноважень. Вона перенесла серйозну проблему з серцем. Такий діагноз не дозволяє працювати на виборців з повною віддачею, як вона це робила і в опозиції і при владі", - написав Луценко.

Також він зазначив, що відхід його дружини з посади ніяк не пов'язаний з причинами, які озвучують в жовтій пресі.

"Ні, це ніяк не пов'язано з "версіями", переповнених жовчю псевдоекспертів. Хоча б тому, що я вже 10 днів як закінчив курс англійської та повернувся до Києва. Вся моя сім'я народилася, працювала, боролася і воювала тут, в Україні. Ми не змінимо ні переконань, ні місця проживання", - резюмував Луценко.

Юрій Луценко з дружиною (facebook.com/LlutsenkoYuri)