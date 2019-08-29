У Раді придумали, як карати депутатів-прогульників

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Верховній Раді придумали покарання для парламентарів, які не з'являються на засідання

Під час засідання Верховної Ради 9 скликання 29 серпня в партії "Слуга народу" заявили, як будуть карати депутатів-прогульників. За словами нардепа Ірини Верещук, за неявку на засідання у парламентарів просто будуть забирати мандати, пише "112 Україна". Це буде відбуватися в тому випадку, якщо депутат пропустив більше половини робочого часу.

"Ми плануємо внести зміни в чинне законодавство, і якщо депутат без поважних причин пропускає понад 50% робочого часу, у нього буде забраний мандат. Не будемо розповідати про адмінпорушення, ніяких штрафних санкцій, забрати мандат - і все", - сказала Верещук.

Вона вважає, що в Раді не вистачає дисципліни та порядку, якщо їх встановити - нардепи будуть відчувати свою відповідальність.

Як ми раніше повідомляли, у цей же день, 29 серпня, нардепи від "Слуги народу" запропонували карати парламентаріїв за прогули, як кажуть, "рублем". А саме позбавляти фінансового забезпечення за прогули пленарних засідань або засідань комітетів ВР.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про імпічмент. Законопроект зареєстрований як невідкладний і може бути розглянутий під час першого дня роботи парламенту.