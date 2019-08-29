ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді придумали, як карати депутатів-прогульників

STYLERЖиття    29.08.2019 - 20:38
У Раді придумали, як карати депутатів-прогульників
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Верховній Раді придумали покарання для парламентарів, які не з'являються на засідання

Під час засідання Верховної Ради 9 скликання 29 серпня в партії "Слуга народу" заявили, як будуть карати депутатів-прогульників. За словами нардепа Ірини Верещук, за неявку на засідання у парламентарів просто будуть забирати мандати, пише "112 Україна". Це буде відбуватися в тому випадку, якщо депутат пропустив більше половини робочого часу.

"Ми плануємо внести зміни в чинне законодавство, і якщо депутат без поважних причин пропускає понад 50% робочого часу, у нього буде забраний мандат. Не будемо розповідати про адмінпорушення, ніяких штрафних санкцій, забрати мандат - і все", - сказала Верещук.

Вона вважає, що в Раді не вистачає дисципліни та порядку, якщо їх встановити - нардепи будуть відчувати свою відповідальність.

Як ми раніше повідомляли, у цей же день, 29 серпня, нардепи від "Слуги народу" запропонували карати парламентаріїв за прогули, як кажуть, "рублем". А саме позбавляти фінансового забезпечення за прогули пленарних засідань або засідань комітетів ВР.

У Раді придумали, як карати депутатів-прогульниківІлюстративне фото (РБК-Україна)

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроект про імпічмент. Законопроект зареєстрований як невідкладний і може бути розглянутий під час першого дня роботи парламенту.

Народних депутатів пропонують позбавляти зарплати за прогули Новообрані депутати працюватимуть в Раді три тижні поспіль
Новини України депутаты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся