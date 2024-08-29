"Холодная война". Принц Гарри нанес новый "удар" королевской семье

Сенсационные мемуары принца Гарри "Запасной" (англ. - "Spare") переиздадут и выпустят в мягкой обложке, однако ни одна часть книги не будет изменена или обновлена, чтобы отразить события последнего года. Таким образом герцог Сассекский не намерен идти на примирение с представителями королевской семьи, которая переживает не лучшие времена.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на королевского эксперта, который дал комментарий изданию Mirror.

По мнению историка Тессы Данлоп, решение принца Гарри хранить молчание свидетельствует о холодной войне, которая продолжается в королевской семье.

Мемуары герцога "Запасной", впервые появившиеся на полках книжных магазинов в январе 2023 года, будут переизданы через два месяца в мягкой обложке. Обычно переизданные произведения могут иметь дополнительные главы или обновленную информацию. Однако содержание книги "Запасной" не изменилось - что, по мнению королевского эксперта, многое говорит об отношениях Гарри.

Принц Гарри с женой (фото: Getty Images)

"Новый материал мог быть примирительным, Гарри мог бы взять на себя инициативу и начать с другого пролога, выдвинув на первый план свое сожаление о том, как все обернулось, и повторив свои добрые пожелания Кейт и королю", - отметила историк.

Однако то, что герцог Сассекский решил остаться в тени, свидетельствует о холодной войне, которая продолжается в королевской семье. Накануне его 40-летия мало что говорит о примирении.

"Мне кажется, что в глубине души Гарри сожалеет о некоторых своих поступках, но, как и многие мужчины, он слишком горд, чтобы признаться в этом", - предположила Тесса Данлоп.

Чарльз III и герцог Сассекский (фото: Getty Images)

Напомним, в мае этого года король Чарльз III отказал во встрече своему сыну. Тогда герцог прибыл в Великобританию, чтобы выступить на мероприятии, посвященном юбилею, а именно 10-летию "Игор непокоренных", которые монарх не пропускает.

Это мероприятие совпало с рабочей поездкой короля Чарльза III, и Гарри хотел встретиться с отцом, чтобы пообщаться и попытаться наладить непростые отношения.