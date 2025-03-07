Назван худший продукт в отделе "бакалея", который лучше не покупать

Эксперты по здоровому питанию определили один из худших продуктов в отделе бакалеи, который негативно влияет на организм. Речь идет о лапше быстрого приготовления, которая стала популярной благодаря своей низкой цене, удобству в приготовлении и долгому сроку хранения.
Почему именно этот продукт никогда не надо покупать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Моментальная лапша содержит ряд вредных компонентов, которые могут влиять на работу организма.
Высокое содержание соли и глутамата натрия
В одном пакетике такой лапши содержится значительно больше соли, чем рекомендуемая дневная норма. Чрезмерное потребление соли может вызвать задержку жидкости в организме, повысить артериальное давление и негативно влиять на работу сердечно-сосудистой системы. Глутамат натрия, который используется как усилитель вкуса, в больших количествах может вызвать головную боль, учащенное сердцебиение и другие неприятные симптомы.
Трансжиры и вредные жиры
Лапша обрабатывается пальмовым или другими видами гидрогенизированных масел, содержащих трансжиры. Употребление трансжиров повышает уровень плохого холестерина, увеличивает риск сердечных заболеваний и способствует развитию воспалительных процессов в организме.
Низкая питательная ценность
Основу этого продукта составляют быстрые углеводы, которые быстро повышают уровень сахара в крови, однако не обеспечивают организм необходимыми витаминами, минералами или клетчаткой. Регулярное потребление такой пищи может привести к недостатку важных микроэлементов, быстрому набору веса и проблемам с пищеварением.
Чтобы сохранить здоровье, стоит обратить внимание на альтернативные продукты, которые так же легко готовятся, но имеют значительно лучший состав.
Цельнозерновые макароны
Они содержат больше клетчатки и сложных углеводов, обеспечивающих долгое ощущение сытости.
Булгур, киноа или гречка
Эти крупы также быстро готовятся, но богаты белком, клетчаткой и полезными жирами.
Домашняя овсянка без добавок
Она обеспечивает организм витаминами группы B, магнием и железом, а также способствует нормальному пищеварению.
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В материале использованы такие источники - Eat this, not That, Health, советы диетологов.