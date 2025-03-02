Назван вид мяса, который надо избегать всеми способами

Мясо является важным источником белка и питательных веществ во многих диетах во всем мире. Однако не все мясо одинаково полезно для здоровья.

Какой вид мяса рекомендуется ограничивать или избегать ежедневно из-за его потенциального негативного влияния на здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

Какое мясо рекомендуется ограничивать?

Обработанное мясо

Обработанное мясо, такое как колбасы, бекон, ветчина и нарезка, являются одними из самых нерекомендованных экспертами. Этот вид продукта надо избегать и употреблять его как можно меньше.

Эти продукты, как правило, содержат высокий уровень натрия, консервантов и химических добавок, которые могут быть связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и некоторых видов рака, особенно колоректального рака.

Красное мясо

Чрезмерное потребление красного мяса, например говядины, свинины и баранины, также опасно.

Хотя это мясо может быть частью сбалансированной диеты в умеренных количествах, исследования связывают высокое потребление с повышенным риском хронических заболеваний, включая болезни сердца и определенные виды рака.

Рекомендуется ограничить потребление несколькими разами в неделю и выбирать нежирные куски при выборе красного мяса.

Мясо с высоким содержанием жира

Мясо, которое содержит высокий уровень насыщенного жира, например, некоторые жирные куски свинины или говядины (например, ребра или брюшко), следует потреблять в умеренных количествах. Насыщенные жиры могут повышать уровень ЛПНП ("плохого") холестерина в крови, таким образом увеличивая риск сердечных заболеваний.

Вас может заинтересовать