Названо найгірший продукт у відділі "бакалія", який краще не купувати

Чим небезпечна локшина швидкого приготування?

Моментальна локшина містить низку шкідливих компонентів, які можуть впливати на роботу організму.

Високий вміст солі та глутамату натрію

В одному пакетику такої локшини міститься значно більше солі, ніж рекомендована денна норма. Надмірне споживання солі може спричинити затримку рідини в організмі, підвищити артеріальний тиск та негативно впливати на роботу серцево-судинної системи. Глутамат натрію, який використовується як підсилювач смаку, у великих кількостях може викликати головний біль, прискорене серцебиття та інші неприємні симптоми.

Трансжири та шкідливі жири

Локшина обробляється пальмовою або іншими видами гідрогенізованих олій, що містять трансжири. Вживання трансжирів підвищує рівень поганого холестерину, збільшує ризик серцевих захворювань і сприяє розвитку запальних процесів в організмі.

Низька поживна цінність

Основу цього продукту становлять швидкі вуглеводи, які швидко підвищують рівень цукру в крові, проте не забезпечують організм необхідними вітамінами, мінералами чи клітковиною. Регулярне споживання такої їжі може призвести до нестачі важливих мікроелементів, швидкого набору ваги та проблем із травленням.

Чим замінити таку локшину?

Щоб зберегти здоров’я, варто звернути увагу на альтернативні продукти, які так само легко готуються, але мають значно кращий склад.

Цільнозернові макарони

Вони містять більше клітковини та складних вуглеводів, що забезпечують довге відчуття ситості.

Булгур, кіноа або гречка

Ці крупи також швидко готуються, але багаті на білок, клітковину та корисні жири.

Домашня вівсянка без добавок

Вона забезпечує організм вітамінами групи B, магнієм і залізом, а також сприяє нормальному травленню.

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