Названы худшие фрукты, которые продают в супермаркетах весной

Весной полки супермаркетов наполняются яркими фруктами, которые привлекают покупателей своим видом. Однако эксперты предупреждают: не все плоды являются полезными в это время года.

Почему некоторые фрукты не надо покупать весной в супермаркетах - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какие фрукты лучше не покупать весной

Некоторые из них могут содержать большое количество нитратов, быть безвкусными или даже представлять угрозу для здоровья.

Клубника

Это один из самых рискованных фруктов весной. Большинство ранней клубники выращивают в тепличных условиях с использованием большого количества удобрений и стимуляторов роста. Вследствие этого она может содержать повышенный уровень нитратов, а также иметь водянистый вкус.

Арбузы

Хотя арбузы традиционно ассоциируются с летом, весной они часто содержат вредные вещества. Для быстрого созревания их обрабатывают химическими препаратами, которые могут вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта.

Персики и абрикосы

Эти фрукты, привезенные из-за границы в холодный сезон, часто срывают еще зелеными, а созревание происходит во время транспортировки. В результате они могут быть твердыми, невкусными и с высоким содержанием консервантов.

Виноград

Ранний виноград может содержать остатки пестицидов, ведь для его сохранения во время транспортировки используются специальные химикаты. Кроме того, такой виноград часто бывает кислым и не имеет характерного аромата.

Специалисты рекомендуют весной отдавать предпочтение сезонным фруктам, таким как яблоки и груши, которые хранились с осени, а также цитрусовым - апельсинам, грейпфрутам и лимонам. Они менее подвержены химической обработке и содержат больше полезных веществ.

Перед покупкой фруктов важно обращать внимание на их вид и запах, а также тщательно мыть перед употреблением, чтобы минимизировать риск попадания вредных веществ в организм.

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