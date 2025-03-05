Названы худшие полуфабрикаты, от которых надо отказаться раз и навсегда

Современный ритм жизни часто заставляет людей выбирать быстрые варианты еды, среди которых особое место занимают полуфабрикаты. Некоторые из них могут серьезно навредить здоровью. Избыток трансжиров, консервантов, усилителей вкуса и искусственных красителей - все это может вызвать ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и даже рак.

О худших полуфабрикатах, от которых стоит отказаться раз и навсегда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Колбасы и сосиски

Хотя колбасные изделия кажутся удобным вариантом для бутербродов или быстрого ужина, их состав оставляет желать лучшего. В дешевых вариантах мяса почти нет - вместо этого в них добавляют соевый белок, крахмал, ароматизаторы, нитриты и фосфаты. Последние могут приводить к проблемам с почками, а нитриты - увеличивать риск онкологических заболеваний.

Мясные полуфабрикаты (котлеты, наггетсы, пельмени)

Готовые котлеты, пельмени и наггетсы содержат мало качественного мяса, зато в их составе часто встречаются субпродукты, хрящи, кожа и большое количество панировки. Такие изделия обычно насыщены солью, консервантами и усилителями вкуса, что способствует задержке жидкости и повышению давления.

Усилители вкуса включают в себя такие вещества, как мононатриевая соль глютамата (МНСГ, глутамат натрия), цикламат, сахарин, аспартам и другие. Внимательно смотрите на этикетки, если видите их - лучше не покупать такие товары.

Растворимые супы и лапша быстрого приготовления

Популярные среди студентов и офисных работников, эти продукты не содержат никакой пользы. Глутамат натрия, синтетические ароматизаторы и большое количество соли делают их опасными для здоровья. Регулярное употребление такого питания может вызвать проблемы с обменом веществ и желудочно-кишечным трактом.

Замороженная пицца

Этот продукт часто рекламируют как быстрый и вкусный ужин, однако состав магазинной замороженной пиццы далек от здорового. Основа из белой муки, вредные трансжиры в сыре, колбасах и соусах делают ее калорийной и опасной для сердечно-сосудистой системы.

Как выбрать безопасные полуфабрикаты

При покупке полуфабрикатов, прежде всего, необходимо обращать внимание на соблюдение условий хранения, определенных производителем. Только это может гарантировать качество и безопасность продукции в течение всего срока хранения.

Также важным фактором безопасности полуфабриката является наличие полной информации на упаковке. Должен быть указан производитель, его адрес и контактные данные, состав продукции, в том числе наличие аллергенов, срок и условия хранения.

При обнаружении отклонения в качестве или безопасности полуфабриката необходимо обратиться, прежде всего, к продавцу. В случае, когда на обращение потребителя отсутствует реакция, или она не является удовлетворительной, потребитель может адресовать жалобу в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

Вторым шагом в выборе натуральных полуфабрикатов является тщательное изучение их состава. Действительно ли все ингредиенты понятны и естественны? Важно, чтобы в составе преобладали свежие и качественные продукты - мясо, овощи, специи. Избегайте продуктов, где большое количество пищевых добавок, консервантов и искусственных ароматизаторов.

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