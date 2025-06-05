Названа единственная страна в мире, которая может прокормить себя самостоятельно: это не Украина

Только одно государство может прокормить свое население само, а шесть стран не могут обеспечить себя ни в одной из семи групп продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Food.

Представьте себе, что вся международная торговля продовольствием прекратилась. Какие страны в такой ситуации могли бы себя обеспечить продуктами, а какие - нет?

Именно этот вопрос волновал исследователей из Геттингенского университета в Германии и Эдинбургского университета. Они проанализировали данные о производстве продуктов питания в 186 странах мира и получили просто шокирующие данные.

Единственная страна в мире, которая может быть полностью самодостаточной во всех 7 ключевых группах продуктах питания - это Гаяна. На втором месте оказались Китай и Вьетнам, которые смогут обеспечить для нужд населения 6 из 7 категорий.

Лишь одна из 7 стран может выполнить квоту в 5 или более группах продуктов питания, и большинство из них - это страны Европы и Южной Америки. Треть стран может быть самообеспеченными в 2 или менее группах: 25 стран в Африке, 10 - в Карибском бассейне и 7 в Европе.

И критическая ситуация в шести странах, которые не смогут достичь самообеспечения ни в одной группе продуктов питания. Это Афганистан, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Макао, Катар и Йемен.

Экономические союзы, состоящие из нескольких стран, демонстрировали схожие закономерности. Например, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива на Ближнем Востоке может обеспечить население только мясом, а профсоюзы в Западной Африке и Карибском бассейне достигают этого показателя только для двух групп. Ни один экономический союз не производит достаточно овощей, чтобы прокормить все свое население.

Именно поэтому большинство стран полагаются на торговлю, чтобы заполнить пробелы и удовлетворить пищевые потребности своего населения. И многие из них зависят от одного торгового партнера для более половины своего импорта, что делает их особенно уязвимыми для рыночных потрясений.

65% стран могут обеспечить население мясом, страны Африки к югу от Сахары - имеют дефицит. Африканские страны и Океания - имеют проблемы с молочными продуктами, и в целом это проблема в 44% стран.

Почти все европейские страны могут обеспечить себя молочными продуктами, но другие продукты - частично в дефиците.

Только 25% стран могут обеспечить себя рыбой и морепродуктами. 45% - бобовыми, орехами и семенами, 47% - фруктами и 24% - овощами.

Какие страны могут обеспечить себя питанием (скриншот)