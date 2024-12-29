Как понять, что стоит прекратить отношения, которые длятся уже давно и не ошибиться

Длительные отношения - это общая история, привычки, воспоминания и эмоции. Но иногда даже после лет вместе возникает ощущение, что что-то пошло не так. Как понять, что пришло время завершить отношения и не сделать при этом ошибку?

Какие признаки указывают на то, что стоит прекратить отношения, которые длятся давно, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Вы перестали быть счастливыми вместе

Если в отношениях постоянно ощущается напряжение, исчезли моменты радости и поддержки, и вместо тепла вы чувствуете лишь равнодушие или раздражение, это сигнал задуматься. Счастье не должно быть редким исключением.

Вы отдалились друг от друга

Бывает, что партнёры как будто живут под одной крышей, но каждый в своём мире. Если у вас нет желания общаться, делиться мыслями или проводить время вместе, это может быть признаком того, что эмоциональная связь потеряна.

"Восстановить эту связь можно, но только если есть на это желание у обоих партнёров. Бывает и так, что пропасть растёт постепенно, пока не дойдет до "точки невозврата", - объясняет лайф коуч.

Конфликты стали нормой

Конечно, все пары ссорятся. Но если конфликты превратились в постоянные споры, которые не решаются, а лишь накапливаются, это разрушает отношения. Особенно если ссоры сопровождаются оскорблениями или неуважением.

Вас не ценят и не уважают

Если партнер игнорирует ваши чувства, желания или потребности, или же открыто обесценивает вас, это признак токсичных отношений. Любовь без уважения и поддержки превращается в обузу.

Вы постоянно чувствуете усталость и разочарование

Вместо энергии, вдохновения и радости отношения приносят лишь истощение. Если вам кажется, что вы больше вкладываете, чем получаете в ответ, это может означать, что баланс давно нарушен.

Вы представляете своё будущее без партнёра

Если мысли о жизни без партнера вызывают не страх, а облегчение, это важный, хоть и печальный знак.

"Возможно, вы уже подсознательно готовы к новому этапу жизни. И вы уже фактически разорвали связь с партнером, подсознательно", - добавляет эксперт.

Вы остаетесь вместе только из чувства долга

Продолжительность отношений или наличие детей - это важные факторы, но они не могут быть единственной причиной оставаться в них. Любовь и уважение - это основа отношений, а не только совместные обязательства.

Как действовать?

Прежде чем принимать решение, дайте себе время разобраться в своих чувствах. Возможно, стоит попробовать откровенно поговорить с партнером или обратиться к психологу.

"Но если вы понимаете, что все попытки изменить ситуацию безрезультатны, то завершение отношений может стать шагом к вашему внутреннему спокойствию и новым возможностям. Помните: расстаться не значит потерпеть поражение. Иногда это лучший способ проявить любовь к себе", - резюмирует Виталий Курсик.