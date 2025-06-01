"Подозрение появилось, когда он стал мне покупать киви, которые я на дух не переношу". Как украинки узнают об измене

Как украинки узнают об измене? Для одних все началось с запаха чужих духов, для других - с неожиданных подарков, которые точно "не для нее", или подозрительных задержек после работы. У каждой - свой триггер и момент, когда "стало все ясно".

Историями болезненных подозрений и неожиданных разоблачений украинки начали массово делиться после поста в Twitter сержанта ВСУ, боевого медика, волонтера и журналистки Алины Сарнацкой. РБК-Украина (проект Styler) собрало самые яркие ответы - среди них есть и абсурдные, и очень болезненные, а некоторые - по-настоящему драматические.

Алина Сарнацкая спросила в сети Х, как украинки узнают об измене и привела пример своей подруги. Женщина услышала от мужа запах дорогих духов, а потом начала часто его чувствовать.

"Моя подруга унюхала от мужа запах чужих, дорогих духов. Этот запах стал появляться часто. Мужчина признался. Если интересно, какой этот был парфюм - мы думаем, что у той любовницы "Опиум" от Ив Сен Лоран или что-то похожее", - написала она в заметке.

В ответ женщины начали делиться своими историями - иногда печальными, а иногда и очень забавными.