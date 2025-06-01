"Подозрение появилось, когда он стал мне покупать киви, которые я на дух не переношу". Как украинки узнают об измене
Как украинки узнают об измене? Для одних все началось с запаха чужих духов, для других - с неожиданных подарков, которые точно "не для нее", или подозрительных задержек после работы. У каждой - свой триггер и момент, когда "стало все ясно".
Историями болезненных подозрений и неожиданных разоблачений украинки начали массово делиться после поста в Twitter сержанта ВСУ, боевого медика, волонтера и журналистки Алины Сарнацкой. РБК-Украина (проект Styler) собрало самые яркие ответы - среди них есть и абсурдные, и очень болезненные, а некоторые - по-настоящему драматические.
Алина Сарнацкая спросила в сети Х, как украинки узнают об измене и привела пример своей подруги. Женщина услышала от мужа запах дорогих духов, а потом начала часто его чувствовать.
"Моя подруга унюхала от мужа запах чужих, дорогих духов. Этот запах стал появляться часто. Мужчина признался. Если интересно, какой этот был парфюм - мы думаем, что у той любовницы "Опиум" от Ив Сен Лоран или что-то похожее", - написала она в заметке.
В ответ женщины начали делиться своими историями - иногда печальными, а иногда и очень забавными.
- Муж пропал без вести на войне. Выслали его личные вещи и старый телефон с перепиской, начиная с 2021 года.
- Третий год отношений. Его профиль в Тиндере был "спален" в шоу Дурнева.
- Одна моя знакомая имела женатого любовника. Так вот она специально обильно пользовалась узнаваемыми духами, чтобы жена узнала и развелась. И разбрасывала волосы по машине. План провалился, но подозреваю, что тактика не уникальна.
- У него изменилось поведение после поездки в родной город, где жила моя подруга. Мы не лезли в гаджеты друг друга, но после этого появилась гипертревожность, и я узнала, что они давно общаются. Двойная измена.
- Любовница мужа работала у него. 25 лет назад я пришла, его не было. И она вдруг мне говорит: "Если бы не ребенок, он бы жил со мной"... Он приехал, поговорили, я ее подбросила домой, его выгнала, и она от него тоже ушла. Сейчас ему 50. Один. Живет с родителями.
- Девушка выложила фотку с моим постельным бельем.
- Сам пришел и сказал, что спит с моей подругой, с которой я каждый день общалась
- Я об измене не узнавала, но есть история знакомой. Муж у нее военный и они разговаривали по телефону. Тогда он говорит: "Все, па-па, нам надо идти на построение". Выбил, а через секунду звонит и говорит: "Можешь выходить".
- Бывший вернулся с работы и вел себя ну очень странно. Я прямо его спросила. После этого был развод и это одна из лучших вещей, которая произошла со мной в жизни, хотя сначала и страшно было.
- Сам рассказал, по пьяному. Божился, что больше не будет. А потом, на его похоронах (ну, так случилось), мне попал в руки его телефон, а там уже - фото и так далее.
- У меня была одноклассница, которая разбилась в аварии. А поскольку все друг друга знают, оказалось, что она ехала на авто с любовником - мужем нашей знакомой. Вот так жена на похоронах мужа узнала, что он ей изменял.
- Я была беременна на 4 месяце. Он военный и был где-то в Харьковской области. Я начала чувствовать, что что-то не так. Мы не так часто разговаривали, как раньше по вечерам. И когда попыталась выяснить, что же не так, то он сказал, что перегорел, а уже через пару месяцев узнала о любовнице.
- У меня подозрение появилось, когда он стал мне покупать киви, которые я на дух не переношу. Он, к тому же, это знал. Логически подумав, я поняла, что наверняка у него кто-то появился, кто их очень любит, и он по привычке покупает и мне. Кто их любит из нашего круга, я знала. Сейчас он ее муж.
- Мне буквально приснился сон, что он изменил. Я рассказала об этом, увидела его страх в глазах и он признался, потому что понял, что я все равно узнаю.
- Они записали совместный альбом об этом и дропнули через 4 года.
- Я поехала на лечение, мне приснился сон, что он мне изменяет. Проснулась с противным ощущением, проверила через знакомых и узнала, что он уже месяц как помирился с бывшей.
- Он начал по-другому заниматься со мной сексом. Поставил меня в позу, в которой мы не занимались любовью. Его движения показались мне подозрительно натренированными. Начала копать и нашла.
- Мне написала его "клиентка" с вопросом, почему у нас слишком странная переписка как для бывших. А у нас вроде все ок и мы вместе живем 9 лет.
- Чутье подсказало, что что-то не то с ним. Не могу объяснить те ощущения. Но я залезла в Телеграм, пока он был в душе, и нашла очень грязную переписку с моей на тот момент хорошей знакомой. Всегда теперь себя слушаю, даже когда кажется, что кажется.
- Тип открыл свои аккаунты на ноуте и оставил его дома. Оповещения о сообщениях очень обильно вылезали в то время, пока чувак был на работе. Другой сказал, что мама против отношений из-за разницы в возрасте, а через неделю запостил фотки с девушкой, младше меня на 2 года.
- Тегнули в Инстаграме в компании девушек, а он говорил, что был дома и учился.
- Это было 10 лет назад. Он думал, что я положила трубку, а я еще не успела, и услышала довольно интересный разговор.
- Сказал, что надо личное пространство, а потом увидела на телефоне, что ему звонит "любимая".
- Но он не очень и прятался, но это было мое впервые и я долго не понимала, что происходит. Тоже духи. Он сказал, что выбирал для меня. Прислал стихотворение о любви, а потом написал, что ошибся и это не мне.
- Увидела в его очках отражение другой бабы (она его фоткала), нашла ее в интернете, благодаря лайкам на его фотки, перерыла ее фотоальбом, нашла фотку на той же локации, на ней тоже были очки и отражение того предательского одоробла.
- Мой младший брат взял его телефон, поиграть в какую-то игрушку. Играл, играл, а потом залез в переписку и принес мне под нос показал. Хороший брат.
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