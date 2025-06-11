Названы страны, где чаще всего разводятся: Украина на уровне с США

Количество разводов в мире постоянно растет, хотя брак остается ключевой культурной и общественной реальностью в каждом уголке мира. Причин для расторжения брака много, и сейчас люди все меньше сдерживаются, когда в их отношениях все идет не так.

В каких странах мира чаще всего разводятся, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Data Pandas .

Страны с самыми высокими показателями разводов

По данным исследователей, на первом месте находятся Мальдивы - на 1000 человек приходится 5,52% разводов.

За Мальдивами следуют Казахстан, Россия, Бельгия и Беларусь, где соответственно 4,6%, 3,7% и 3,9% разводов на 1000 человек населения.

Соединенные штаты Америки оказались в этом рейтинге на 10 месте с показателем 2,7%, а на 9 месте расположилась Украина, где на 1000 человек населения приходится 2,88% разводов.

Европейские страны в целом занимают, как верхние, так и нижние пункты списка. Самые высокие показатели разводов в Восточной Европе, а самые низкие - в Средиземноморском регионе.

Среди азиатских стран лидирует Китай с показателем 3,2%. А вот в Шри-Ланке показатель очень низкий - 0,15% на 1000 человек.

"В глобальном масштабе в целом более низкие показатели разводов, наблюдаемые в странах Ближнего Востока и Северной Африки, чем в западных странах, потенциально связаны с культурными, религиозными и правовыми факторами, уникальными для этих регионов", - говорят исследователи.

В каких странах мира больше всего разводов (скриншот)

20 стран с самым высоким уровнем разводов

Мальдивы - 5,52

Казахстан - 4,6

Россия - 3,9

Бельгия - 3,7

Беларусь - 3,7

Молдова - 3,3

Китай - 3,2

Куба - 2,9

Украина - 2,88

Соединенные Штаты - 2,7

Дания - 2,7

Литва - 2,7

Латвия - 2,6

Кипр - 2,6

Лихтенштейн - 2,6

Сан-Марино - 2,6

Швеция - 2,5

Ливия - 2,5

Финляндия - 2,4

Египет - 2,3

18 стран с самыми низкими показателями разводов

Шри-Ланка - 0,15

Гватемала - 0,2

Вьетнам - 0,2

Сент-Винсент и Гренадины - 0,4

Перу - 0,5

Южная Африка - 0,6

Сент-Люсия - 0,7

Мальта - 0,7

Катар - 0,7

Панама - 0,7

Ирландия - 0,7

ОАЭ - 0,7

Чили - 0,7

Венесуэла - 0,7

Колумбия - 0,7

Северная Македония - 0,8

Словения - 0,8

Босния и Герцеговина - 0,8

Какие уровни разводов в странах Европы

Больше всего разводов в Европе в таких странах, как Латвия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Албания и Швейцария. Немного лучше показатели в Хорватии, Венгрии, Италии и Болгарии.