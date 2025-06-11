Названы страны, где чаще всего разводятся: Украина на уровне с США
Количество разводов в мире постоянно растет, хотя брак остается ключевой культурной и общественной реальностью в каждом уголке мира. Причин для расторжения брака много, и сейчас люди все меньше сдерживаются, когда в их отношениях все идет не так.
В каких странах мира чаще всего разводятся, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Data Pandas.
Страны с самыми высокими показателями разводов
По данным исследователей, на первом месте находятся Мальдивы - на 1000 человек приходится 5,52% разводов.
За Мальдивами следуют Казахстан, Россия, Бельгия и Беларусь, где соответственно 4,6%, 3,7% и 3,9% разводов на 1000 человек населения.
Соединенные штаты Америки оказались в этом рейтинге на 10 месте с показателем 2,7%, а на 9 месте расположилась Украина, где на 1000 человек населения приходится 2,88% разводов.
Европейские страны в целом занимают, как верхние, так и нижние пункты списка. Самые высокие показатели разводов в Восточной Европе, а самые низкие - в Средиземноморском регионе.
Среди азиатских стран лидирует Китай с показателем 3,2%. А вот в Шри-Ланке показатель очень низкий - 0,15% на 1000 человек.
"В глобальном масштабе в целом более низкие показатели разводов, наблюдаемые в странах Ближнего Востока и Северной Африки, чем в западных странах, потенциально связаны с культурными, религиозными и правовыми факторами, уникальными для этих регионов", - говорят исследователи.
В каких странах мира больше всего разводов (скриншот)
20 стран с самым высоким уровнем разводов
- Мальдивы - 5,52
- Казахстан - 4,6
- Россия - 3,9
- Бельгия - 3,7
- Беларусь - 3,7
- Молдова - 3,3
- Китай - 3,2
- Куба - 2,9
- Украина - 2,88
- Соединенные Штаты - 2,7
- Дания - 2,7
- Литва - 2,7
- Латвия - 2,6
- Кипр - 2,6
- Лихтенштейн - 2,6
- Сан-Марино - 2,6
- Швеция - 2,5
- Ливия - 2,5
- Финляндия - 2,4
- Египет - 2,3
18 стран с самыми низкими показателями разводов
- Шри-Ланка - 0,15
- Гватемала - 0,2
- Вьетнам - 0,2
- Сент-Винсент и Гренадины - 0,4
- Перу - 0,5
- Южная Африка - 0,6
- Сент-Люсия - 0,7
- Мальта - 0,7
- Катар - 0,7
- Панама - 0,7
- Ирландия - 0,7
- ОАЭ - 0,7
- Чили - 0,7
- Венесуэла - 0,7
- Колумбия - 0,7
- Северная Македония - 0,8
- Словения - 0,8
- Босния и Герцеговина - 0,8
Какие уровни разводов в странах Европы
Больше всего разводов в Европе в таких странах, как Латвия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Албания и Швейцария. Немного лучше показатели в Хорватии, Венгрии, Италии и Болгарии.
- Латвия - 2,7
- Швеция - 2,5
- Финляндия - 2,4
- Люксембург - 2,3
- Албания - 2,1
- Швейцария - 2
- Франция - 1,9
- Испания - 1,9
- Норвегия - 1,9
- Эстония - 1,9
- Германия - 1,7
- Польша - 1,7
- Нидерланды - 1,7
- Австрия - 1,7
- Хорватия - 1,5
- Венгрия - 1,5
- Италия - 1,4
- Болгария - 1,3
Вас может заинтересовать:
- Украинки рассказали реальные истории, как они узнали об измене любимого
- Какая страна мира может прокормить себя самостоятельно и без помощи других
- Как прекратить отношения, которые длятся давно, и не ошибиться