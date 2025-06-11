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Названы страны, где чаще всего разводятся: Украина на уровне с США

Среда 11 июня 2025 20:00
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Названы страны, где чаще всего разводятся: Украина на уровне с США В каких странах мира больше всего разводов (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Количество разводов в мире постоянно растет, хотя брак остается ключевой культурной и общественной реальностью в каждом уголке мира. Причин для расторжения брака много, и сейчас люди все меньше сдерживаются, когда в их отношениях все идет не так.

В каких странах мира чаще всего разводятся, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование Data Pandas.

Страны с самыми высокими показателями разводов

По данным исследователей, на первом месте находятся Мальдивы - на 1000 человек приходится 5,52% разводов.

За Мальдивами следуют Казахстан, Россия, Бельгия и Беларусь, где соответственно 4,6%, 3,7% и 3,9% разводов на 1000 человек населения.

Соединенные штаты Америки оказались в этом рейтинге на 10 месте с показателем 2,7%, а на 9 месте расположилась Украина, где на 1000 человек населения приходится 2,88% разводов.

Европейские страны в целом занимают, как верхние, так и нижние пункты списка. Самые высокие показатели разводов в Восточной Европе, а самые низкие - в Средиземноморском регионе.

Среди азиатских стран лидирует Китай с показателем 3,2%. А вот в Шри-Ланке показатель очень низкий - 0,15% на 1000 человек.

"В глобальном масштабе в целом более низкие показатели разводов, наблюдаемые в странах Ближнего Востока и Северной Африки, чем в западных странах, потенциально связаны с культурными, религиозными и правовыми факторами, уникальными для этих регионов", - говорят исследователи.

Названы страны, где чаще всего разводятся: Украина на уровне с США

В каких странах мира больше всего разводов (скриншот)

20 стран с самым высоким уровнем разводов

  • Мальдивы - 5,52
  • Казахстан - 4,6
  • Россия - 3,9
  • Бельгия - 3,7
  • Беларусь - 3,7
  • Молдова - 3,3
  • Китай - 3,2
  • Куба - 2,9
  • Украина - 2,88
  • Соединенные Штаты - 2,7
  • Дания - 2,7
  • Литва - 2,7
  • Латвия - 2,6
  • Кипр - 2,6
  • Лихтенштейн - 2,6
  • Сан-Марино - 2,6
  • Швеция - 2,5
  • Ливия - 2,5
  • Финляндия - 2,4
  • Египет - 2,3

18 стран с самыми низкими показателями разводов

  • Шри-Ланка - 0,15
  • Гватемала - 0,2
  • Вьетнам - 0,2
  • Сент-Винсент и Гренадины - 0,4
  • Перу - 0,5
  • Южная Африка - 0,6
  • Сент-Люсия - 0,7
  • Мальта - 0,7
  • Катар - 0,7
  • Панама - 0,7
  • Ирландия - 0,7
  • ОАЭ - 0,7
  • Чили - 0,7
  • Венесуэла - 0,7
  • Колумбия - 0,7
  • Северная Македония - 0,8
  • Словения - 0,8
  • Босния и Герцеговина - 0,8

Какие уровни разводов в странах Европы

Больше всего разводов в Европе в таких странах, как Латвия, Швеция, Финляндия, Люксембург, Албания и Швейцария. Немного лучше показатели в Хорватии, Венгрии, Италии и Болгарии.

  • Латвия - 2,7
  • Швеция - 2,5
  • Финляндия - 2,4
  • Люксембург - 2,3
  • Албания - 2,1
  • Швейцария - 2
  • Франция - 1,9
  • Испания - 1,9
  • Норвегия - 1,9
  • Эстония - 1,9
  • Германия - 1,7
  • Польша - 1,7
  • Нидерланды - 1,7
  • Австрия - 1,7
  • Хорватия - 1,5
  • Венгрия - 1,5
  • Италия - 1,4
  • Болгария - 1,3

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