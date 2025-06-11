Названо країни, де найчастіше розлучаються: Україна на рівні зі США

Кількість розлучень у світі постійно росте, хоча шлюб залишається ключовою культурною та суспільною реальністю в кожному куточку світу. Причин для розірвання шлюбу є багато, і зараз люди все менше стримуються, коли в їхніх стосунках все йде не так.

У яких країнах світу найчастіше розлучаються, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження Data Pandas.

Країни з найвищими показниками розлучень

За даними дослідників, на першому місці знаходяться Мальдіви - на 1000 осіб приходиться 5,52% розлучень.

За Мальдівами йдуть Казахстан, Росія, Бельгія та Білорусь, де відповідно 4,6%, 3,7% та 3,9% розлучень на 1000 осіб населення.

Сполучені штати Америки опинилися у цьому рейтингу на 10 місці з показником 2,7%, а на 9 місці розташувалася Україна, де на 1000 осіб населення приходиться 2,88% розлучень.

Європейські країни загалом посідають, як верхні, так і нижні пункти списку. Найвищі показники розлучень у Східній Європі, а найнижчі - у Середземноморському регіоні.

Серед азійських країн лідирує Китай з показником 3,2%. А от у Шрі-Ланці показник дуже низький - 0,15% на 1000 осіб.

"У глобальному масштабі загалом нижчі показники розлучень, що спостерігаються в країнах Близького Сходу та Північної Африки, ніж у західних країнах, потенційно пов'язані з культурними, релігійними та правовими факторами, унікальними для цих регіонів", - кажуть дослідники.

У яких країнах світу найбільше розлучень (скриншот)

20 країн з найвищим рівнем розлучень

Мальдіви - 5,52

Казахстан - 4,6

Росія - 3,9

Бельгія - 3,7

Білорусь - 3,7

Молдова - 3,3

Китай - 3,2

Куба - 2,9

Україна - 2,88

Сполучені Штати - 2,7

Данія - 2,7

Литва - 2,7

Латвія - 2,6

Кіпр - 2,6

Ліхтенштейн - 2,6

Сан-Марино - 2,6

Швеція - 2,5

Лівія - 2,5

Фінляндія - 2,4

Єгипет - 2,3

18 країн з найнижчими показниками розлучень

Шрі-Ланка - 0,15

Гватемала - 0,2

В'єтнам - 0,2

Сент-Вінсент і Гренадини - 0,4

Перу - 0,5

Південна Африка - 0,6

Сент-Люсія - 0,7

Мальта - 0,7

Катар - 0,7

Панама - 0,7

Ірландія - 0,7

ОАЄ - 0,7

Чилі - 0,7

Венесуела - 0,7

Колумбія - 0,7

Північна Македонія - 0,8

Словенія - 0,8

Боснія і Герцеговина - 0,8

Які рівні розлучень у країнах Європи

Найбільше розлучень в Європі у таких країнах, як Латвія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Албанія та Швейцарія. Трохи кращі показники в Хорватії, Угорщині, Італії та Болгарії.