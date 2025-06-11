Названо країни, де найчастіше розлучаються: Україна на рівні зі США
Кількість розлучень у світі постійно росте, хоча шлюб залишається ключовою культурною та суспільною реальністю в кожному куточку світу. Причин для розірвання шлюбу є багато, і зараз люди все менше стримуються, коли в їхніх стосунках все йде не так.
У яких країнах світу найчастіше розлучаються, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дослідження Data Pandas.
Країни з найвищими показниками розлучень
За даними дослідників, на першому місці знаходяться Мальдіви - на 1000 осіб приходиться 5,52% розлучень.
За Мальдівами йдуть Казахстан, Росія, Бельгія та Білорусь, де відповідно 4,6%, 3,7% та 3,9% розлучень на 1000 осіб населення.
Сполучені штати Америки опинилися у цьому рейтингу на 10 місці з показником 2,7%, а на 9 місці розташувалася Україна, де на 1000 осіб населення приходиться 2,88% розлучень.
Європейські країни загалом посідають, як верхні, так і нижні пункти списку. Найвищі показники розлучень у Східній Європі, а найнижчі - у Середземноморському регіоні.
Серед азійських країн лідирує Китай з показником 3,2%. А от у Шрі-Ланці показник дуже низький - 0,15% на 1000 осіб.
"У глобальному масштабі загалом нижчі показники розлучень, що спостерігаються в країнах Близького Сходу та Північної Африки, ніж у західних країнах, потенційно пов'язані з культурними, релігійними та правовими факторами, унікальними для цих регіонів", - кажуть дослідники.
У яких країнах світу найбільше розлучень (скриншот)
20 країн з найвищим рівнем розлучень
- Мальдіви - 5,52
- Казахстан - 4,6
- Росія - 3,9
- Бельгія - 3,7
- Білорусь - 3,7
- Молдова - 3,3
- Китай - 3,2
- Куба - 2,9
- Україна - 2,88
- Сполучені Штати - 2,7
- Данія - 2,7
- Литва - 2,7
- Латвія - 2,6
- Кіпр - 2,6
- Ліхтенштейн - 2,6
- Сан-Марино - 2,6
- Швеція - 2,5
- Лівія - 2,5
- Фінляндія - 2,4
- Єгипет - 2,3
18 країн з найнижчими показниками розлучень
- Шрі-Ланка - 0,15
- Гватемала - 0,2
- В'єтнам - 0,2
- Сент-Вінсент і Гренадини - 0,4
- Перу - 0,5
- Південна Африка - 0,6
- Сент-Люсія - 0,7
- Мальта - 0,7
- Катар - 0,7
- Панама - 0,7
- Ірландія - 0,7
- ОАЄ - 0,7
- Чилі - 0,7
- Венесуела - 0,7
- Колумбія - 0,7
- Північна Македонія - 0,8
- Словенія - 0,8
- Боснія і Герцеговина - 0,8
Які рівні розлучень у країнах Європи
Найбільше розлучень в Європі у таких країнах, як Латвія, Швеція, Фінляндія, Люксембург, Албанія та Швейцарія. Трохи кращі показники в Хорватії, Угорщині, Італії та Болгарії.
- Латвія - 2,7
- Швеція - 2,5
- Фінляндія - 2,4
- Люксембург - 2,3
- Албанія - 2,1
- Швейцарія - 2
- Франція - 1,9
- Іспанія - 1,9
- Норвегія - 1,9
- Естонія - 1,9
- Німеччина - 1,7
- Польща - 1,7
- Нідерланди - 1,7
- Австрія - 1,7
- Хорватія - 1,5
- Угорщина - 1,5
- Італія - 1,4
- Болгарія - 1,3
Вас може зацікавити:
- Українки розповіли реальні історії, як вони дізналися про зраду коханого
- Яка країна світу може прогодувати себе самостійно і без допомоги інших
- Як припинити стосунки, що тривають давно, і не помилитися