"Самый сладкий ребенок в мире". Ivan NAVI впервые показал лицо 4-месячного сына (фото)
22 декабря сыну украинского певца Ivan NAVI исполнилось четыре месяца. По этому случаю звездный отец показал трогательные семейные фотографии, на которых видно лицо малыша.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнителя.
Как выглядит сын Ivan NAVI
У исполнителя родился первенец 23 августа, однако его лица супруги не показывали общественности. А на этот раз пара решила сделать исключение.
На снимках, которые запостил артист в своих соцсетях, он держит отпрыска на руках, а тот ему искренне улыбается.
Ivan NAVI с сыном (фото: instagram.com/ivan_naviofficial)
"Дарусику сегодня четыре месяца. Самый сладкий ребенок в мире", - подписал фотографии певец.
Жена Ivan NAVI также опубликовала кадр из семейной фотосессии.
На нем вся семья позирует возле новогодней елки.
Ivan NAVI с сыном и женой (фото: instagram.com/ivan_naviofficial)
Напомним, известие о том, что у автора хита "Тимчасовий релакс" родился первенец, стало настоящей неожиданностью для его поклонников. Ведь до этого он не делился своей личной жизнью.
Его любимую зовут Романия. Она является хирургом-стоматологом. Пара уже много лет вместе.
Недавно мы рассказывали, что известный украинский певец и TikTok-блогерша впервые станут родителями.
Также Анна Кошмал показала лицо мужа, которого скрывает от всех уже 6 лет.